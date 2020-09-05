|
ГУВД: около 30 человек задержаны в субботу в Минске за участие в акциях протеста
05.09.2020 17:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За участие в несанкционированных мероприятиях в Минске в субботу уже задержаны около 30 человек, сообщила
«На настоящее время задержаны около 30 человек за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — проинформировала Ганусевич.
«Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала», — продолжила она.
«Задержанные доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства», — уточнила Ганусевич.
По данным незарегистрированного правозащитного центра «Вясна», задержано 15 студентов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За участие в несанкционированных мероприятиях в Минске в субботу уже задержаны около 30 человек, сообщила агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)