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ГУВД: около 30 человек задержаны в субботу в Минске за участие в акциях протеста

05.09.2020 17:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За участие в несанкционированных мероприятиях в Минске в субботу уже задержаны около 30 человек, сообщила агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«На настоящее время задержаны около 30 человек за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — проинформировала Ганусевич.

«Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала», — продолжила она.

«Задержанные доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства», — уточнила Ганусевич.

По данным незарегистрированного правозащитного центра «Вясна», задержано 15 студентов.

 
Теги: Минск
 
 
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За участие в несанкционированных мероприятиях в Минске в субботу уже задержаны около 30 человек, сообщила агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель...
 
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