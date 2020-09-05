ГУВД: около 30 человек задержаны в субботу в Минске за участие в акциях протеста

Источник материала: Tut.by

За участие в несанкционированных мероприятиях в Минске в субботу уже задержаны около 30 человек, сообщила агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«На настоящее время задержаны около 30 человек за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — проинформировала Ганусевич.

«Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала», — продолжила она.

«Задержанные доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства», — уточнила Ганусевич.

По данным незарегистрированного правозащитного центра «Вясна», задержано 15 студентов.