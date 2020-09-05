|
На освещении уличной акции в Минске задержаны журналисты «Зеленого портала» и «Белсат»
05.09.2020 18:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время освещения очередного марша женщин в Минске 5 сентября задержана журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич, сообщают
Незадолго до этого при освещении этой же акции были задержаны журналисты телеканала «Белсат» Максим Горченок и Алена Дубовик.
Напомним, накануне, 4 сентября, в Октябрьский суд Минска
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Незадолго до этого при освещении этой же акции были задержаны журналисты телеканала «Белсат» Максим Горченок и Алена Дубовик.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)