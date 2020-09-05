В Витебске прошли автопробег под БЧБ-флагами и мирный марш. И там, и там была милиция

Источник материала: Tut.by

В Витебске 5 сентября прошли две мирные акции протеста против итогов выборов — автопробег и марш. Автомобилистам создавала преграды ГАИ. Колонну возглавлял известный горожанам «жывемабіль», его водителя остановили и велели ехать к райотделу милиции. А пешие демонстранты прошли от улицы Ленина к костелу на Воинов-интернационалистов, на их пути было также много милиции, она снимала протестующих на видео.





Автопробег

Сбор участников автопробега назначили на 13.30 — на стоянке возле «Евроопта» в Билево.

В акции решились участвовать около 15 автомобилистов. Многие машины были украшены бело-красно-белыми флагами.













На автопробег приехал и «жывемабіль» — так горожане прозвали микроавтобус в бело-красно-белых цветах, который принадлежит витебскому предпринимателю Андрею Кулакову.

После выборов Андрей участвовал на «жывемабіле» в нескольких мирных митингах. 20 августа его «микрик» попал в ДТП: столкнулся со служебной машиной ГАИ. Бус забрали на стоянку, а водителю дали штраф 364,5 рубля и на 11 месяцев лишили прав. Кулаков решил оспорить это решение ГАИ региона.

Одновременно Андрей Кулаков создал второй «жывемабіль» — перекрасил в БЧБ синий бус. На нем он и приехал на автопробег 5 сентября. Этот микрик водитель дополнил новыми надписями: кроме «Жыве Беларусь!», на нем еще написано «Люблю ГАИ» и «Нас не нахіляць».









Когда автоколонна поехала по Московском проспекту, ГАИ ее разбила — несколько машин заблокировали на стоянке возле магазина «Санта». На одну девушку-водителя составили протокол. Что ей вменили в вину, пока не известно.





Видео: телеграм-канал «Солидарность»

В итоге из 15 частников автопробега продолжили путь меньше половины. Автомобилисты ехали по улице Чкалова — к костелу Иисуса Милосердного. Однако по дороге ГАИ остановила «жывемабіль». Андрею Кулакову велели проехать к Первомайскому РОВД.

К райотделу милиции — в знак поддержки Андрея Кулакова, отправились водители и других машин с БЧБ-символикой.

— Идет разбирательство, что будет с бусом — заберут его у меня или нет, пока не понятно, — сообщил TUT.BY Андрей Кулаков.

Марш солидарности

Параллельно в центре города проходила вторая акция. Около 14.00 возле Свято-Покровской церкви, напротив загса, начали собираться демонстранты — на мирный марш.

Под «Жыве Беларусь!» и другие лозунги примерно 30 человек двинулись вверх по улице Ленина, прошли площадь Победы, вышли на Московский проспект. Затем они отправились к костелу на улице Воинов-интернационалистов.

В самом начале шествия милиция попыталась задержать девушку, которая несла на плечах бело-красно-белый флаг. Но ее отбили демонстранты.

Видео: телеграм-канал «Солидарность»