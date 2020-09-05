|
По СТВ показали видеообращение ведущих Дудинского и Кохно. Они сейчас отбывают арест в 10 суток
05.09.2020 20:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В новостях на
— Я участвовал в незаконных несанкционированных шествиях, маршах, акциях, митингах. На своем примере хочу предостеречь всех тех, кто собирается выходить на незаконные митинги, акции и шествия о последствиях. Последствия будут, последствия будут обязательно. И последствия не такие мягкие могут быть, как вы об этом думаете. Не совершайте противозаконных действий, — говорит Денис Дудинский.
— Я на своем примере убедился, что мое любопытство выйти на незаконные несогласованные шествия обернулось для меня административным арестом. Еще раз прочитав закон, вы увидите, что такие шествия несут за собой либо штраф, либо арест до 15 суток. И на своем личном примере я хочу предостеречь каждого, кто собирается выйти на незаконно согласованные шествия о той законной ответственности, которую придется понести, — сказал Дмитрий Кохно.
В сюжете не было сказано, где и при каких условиях были сняты эти обращения. Заметно, что ведущие используют шаблонные фразы, более подходящие для для протокола, а не для публичной речи.
Известно, что сейчас известные
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новостях на телеканале СТВ показали видеообращения телеведущих Дениса Дудиснкого и Дмитрия Кохно, которые сейчас отбывают арест в 10 суток.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)