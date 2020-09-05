По СТВ показали видеообращение ведущих Дудинского и Кохно. Они сейчас отбывают арест в 10 суток

Источник материала: Tut.by

В новостях на телеканале СТВ показали видеообращения телеведущих Дениса Дудинкого и Дмитрия Кохно, которые сейчас отбывают арест в 10 суток.

— Я участвовал в незаконных несанкционированных шествиях, маршах, акциях, митингах. На своем примере хочу предостеречь всех тех, кто собирается выходить на незаконные митинги, акции и шествия о последствиях. Последствия будут, последствия будут обязательно. И последствия не такие мягкие могут быть, как вы об этом думаете. Не совершайте противозаконных действий, — говорит Денис Дудинский.

— Я на своем примере убедился, что мое любопытство выйти на незаконные несогласованные шествия обернулось для меня административным арестом. Еще раз прочитав закон, вы увидите, что такие шествия несут за собой либо штраф, либо арест до 15 суток. И на своем личном примере я хочу предостеречь каждого, кто собирается выйти на незаконно согласованные шествия о той законной ответственности, которую придется понести, — сказал Дмитрий Кохно.

В сюжете не было сказано, где и при каких условиях были сняты эти обращения. Заметно, что ведущие используют шаблонные фразы, более подходящие для для протокола, а не для публичной речи.

Известно, что сейчас известные отбывают административный арест в 10 суток за участие в несанкционированном мероприятии. Они были задержаны 2 сентября. Дмитрия Кохно задерживали вооруженные люди в черном, когда он находился возле своего авто с матерью. У него малолетний сын, жена на последнем месяце беременности. Адвокату Дениса Дудинского не сообщили о начале процесса над его подзащитным.