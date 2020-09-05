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Министерство образования инициировало общественное обсуждение новых правил поступления в вузы

06.09.2020 06:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство образования сообщает о начале общественных обсуждений изменения формата вступительной кампании в вузы в 2022 году, говорится в телеграм-канале ведомства.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Минобр сообщил, что предложения можно отправлять на электронный адрес infominedu@unibel.by (с пометкой «изменение формата вступительной кампании»), а также посредством специально созданного бота в Telegram. При этом ответов на замечания и предложения не будет, они будут рассмотрены межведомственной рабочей группой по разработке новой редакции правил приема в учреждения высшего и среднего специального образования.

Напомним, в июне Александр Лукашенко поручил разработать новые правила поступления в вузы к следующей вступительной кампании, заявив, при отборе в вуз приемной комиссии необходимо видеть человека, а не только (и не столько, может быть) результат тестирования.

— Должен сказать, что системой тестирования в лучшие вузы страны мы отсекаем трудолюбивую, способную молодежь, родители которой, будем прямо говорить, не входят в элиту нашей страны. Нет у них родителей-бизнесменов, больших денег… Сама система не дает возможности поступить в вузы ребятам, скажем, из сельских школ, где преподавание еще немножко ниже, чем в крупных городах, в Минске. Где нет такого репетиторства, что можно дополнительно получить знания…

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство образования сообщает о начале общественных обсуждений изменения формата вступительной кампании в вузы в 2022 году, говорится в телеграм-канале...
 
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