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ГУВД: Отпущены 25 из 34 задержанных на акциях протеста в Минске студентов
06.09.2020 06:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отпущены 25 из 34 студентов, которые были задержаны на акциях протеста в Минске в субботу, сообщила корреспонденту
По словам Ганусевич, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях за субботу задержано 34 студента.
— Все привлечены к административной ответственности, 25 человек отпущено, девять будут находиться в местах временного содержания до суда, — рассказала она. Ганусевич пояснила, что эти девять человек «повторно привлекаются к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях».
Как сообщалось, за участие в несанкционированных мероприятиях в Минске в субботу милиция задержала более 30 человек.
— Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала, — рассказала агентству «Интерфакс-Запад» Ганусевич. — Задержанные были доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства.
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Отпущены 25 из 34 студентов, которые были задержаны на акциях протеста в Минске в субботу, сообщила корреспонденту «Интерфакс-Запад» официальный представитель ГУВД...
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