ГУВД: Отпущены 25 из 34 задержанных на акциях протеста в Минске студентов

Источник материала: Tut.by

Отпущены 25 из 34 студентов, которые были задержаны на акциях протеста в Минске в субботу, сообщила корреспонденту «Интерфакс-Запад» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По словам Ганусевич, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях за субботу задержано 34 студента.

— Все привлечены к административной ответственности, 25 человек отпущено, девять будут находиться в местах временного содержания до суда, — рассказала она. Ганусевич пояснила, что эти девять человек «повторно привлекаются к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях».

Как сообщалось, за участие в несанкционированных мероприятиях в Минске в субботу милиция задержала более 30 человек.

— Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала, — рассказала агентству «Интерфакс-Запад» Ганусевич. — Задержанные были доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства.