ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержанных сегодня на акции в Минске журналистов "Белсата" отпустили

06.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 сентября. Журналистов телеканала "Белсат" Максим Горченок и Елена Дубовик, задержанные 5 сентября во время освещения марша женщин в Минске, отпущены из милиции, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Задержание сотрудников "Белсата" произошло во время шествия между цирком и Дворцом профсоюзов.

Чуть позже была задержана журналистка "Зеленого портала" Анастасия Захаревич. Ее пока не отпустили.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 5 сентября. Журналистов телеканала "Белсат" Максим Горченок и Елена Дубовик, задержанные 5 сентября во время освещения марша женщин в Минске, отпущены из...
 
Новости дня
Новости общества
 
По СТВ показали видеообращение ведущих Дудинского и Кохно. Они сейчас отбывают арест в 10 суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика