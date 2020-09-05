Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 сентября. Журналистов телеканала "Белсат" Максим Горченок и Елена Дубовик, задержанные 5 сентября во время освещения марша женщин в Минске, отпущены из милиции, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.



Задержание сотрудников "Белсата" произошло во время шествия между цирком и Дворцом профсоюзов.



Чуть позже была задержана журналистка "Зеленого портала" Анастасия Захаревич. Ее пока не отпустили.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержанных сегодня на акции в Минске журналистов "Белсата" отпустили Минск, 5 сентября. Журналистов телеканала "Белсат" Максим Горченок и Елена Дубовик, задержанные 5 сентября во время освещения марша женщин в Минске, отпущены из...

БелаПАН.