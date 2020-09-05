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Задержанных сегодня на акции в Минске журналистов "Белсата" отпустили
06.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 5 сентября. Журналистов телеканала "Белсат" Максим Горченок и Елена Дубовик, задержанные 5 сентября во время освещения марша женщин в Минске, отпущены из милиции, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
БелаПАН.
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Минск, 5 сентября. Журналистов телеканала "Белсат" Максим Горченок и Елена Дубовик, задержанные 5 сентября во время освещения марша женщин в Минске, отпущены из...
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