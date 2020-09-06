Силовки в балаклавах, студенческие цепи солидарности и женщины на марше. Яркие кадры за субботу

Источник материала: Tut.by

28-й день протестов в Беларуси и пятый день осени подошел к концу. В субботу произошло много событий, на которых побывали наши фотокорреспонденты. Они следили за тем, как прошел женский марш мира и как верующие молились в Красном костеле за тех, кто пострадал от насилия, побывали на студенческих протестах и видели, как опять задерживают журналистов.

Молодежь, силовики в балаклавах и смелые женщины — TUT.BY подводит фотоитоги субботы.



Девушки общаются с силовиком на площади Независимости. На его форме нет отличительных знаков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Женский марш мира в районе Комаровского рынка. По оценкам нашего корреспондента в нем приняли участие около 10 тысяч человек. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Силовик стоит среди женщин на площади Независимости, где завершился женский марш. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Легендарная активистка Нина Багинская у Красного костела после службы, посвященной всем пострадавшим и погибшим в дни противостояния официальных властей и не согласных с итогам президентских выборов. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Пожилая женщина показывает «фиги» и называет предателями участниц женского марша солидарности. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Девушка демонстрирует силовику фотографии пострадавших во время разгонов мирных акций протеста после оглашения итогов президентских выборов. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Женщина пытается повязать красную и белую ленточку силовику в балаклаве во время женского марша солидарности, который прошел в Минске 5 сентября 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Девушки в символических балаклавах идут мимо здания КГБ на проспекте Независимости в Минске во время женского марша солидарности. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Одна из участниц женского марша мира во время сбора на Комаровском рынке. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Колонна женского марша мира проходит мимо здания Белгосцирка на проспекте Независимости. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Женщины пытаются освободить задержанных журналистов канала «Белсат». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Студенты МГЛУ выстроились в цепь солидарности вдоль проспекта Независимости. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Участницы женского марша перед Красным костелом на площади Независимости. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Верующие во время молитвы за всех погибших и пострадавших собрались вечером 5 сентября в Красном костеле. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Представитель силовых ведомств стоит на фоне плакатов на площади Независимости у Красного костела, куда пришли участницы женского марша мира 5 сентября 2020 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Девушка в образе статуи Свободы идет в числе участниц женского марша мира с оригинальным плакатом. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY