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Силовки в балаклавах, студенческие цепи солидарности и женщины на марше. Яркие кадры за субботу

06.09.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28-й день протестов в Беларуси и пятый день осени подошел к концу. В субботу произошло много событий, на которых побывали наши фотокорреспонденты. Они следили за тем, как прошел женский марш мира и как верующие молились в Красном костеле за тех, кто пострадал от насилия, побывали на студенческих протестах и видели, как опять задерживают журналистов.

Молодежь, силовики в балаклавах и смелые женщины — TUT.BY подводит фотоитоги субботы.


Девушки общаются с силовиком на площади Независимости. На его форме нет отличительных знаков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Женский марш мира в районе Комаровского рынка. По оценкам нашего корреспондента в нем приняли участие около 10 тысяч человек. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Силовик стоит среди женщин на площади Независимости, где завершился женский марш. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Легендарная активистка Нина Багинская у Красного костела после службы, посвященной всем пострадавшим и погибшим в дни противостояния официальных властей и не согласных с итогам президентских выборов. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пожилая женщина показывает «фиги» и называет предателями участниц женского марша солидарности. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Девушка демонстрирует силовику фотографии пострадавших во время разгонов мирных акций протеста после оглашения итогов президентских выборов. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Женщина пытается повязать красную и белую ленточку силовику в балаклаве во время женского марша солидарности, который прошел в Минске 5 сентября 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Девушки в символических балаклавах идут мимо здания КГБ на проспекте Независимости в Минске во время женского марша солидарности. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Одна из участниц женского марша мира во время сбора на Комаровском рынке. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Колонна женского марша мира проходит мимо здания Белгосцирка на проспекте Независимости. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Женщины пытаются освободить задержанных журналистов канала «Белсат». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Студенты МГЛУ выстроились в цепь солидарности вдоль проспекта Независимости. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Участницы женского марша перед Красным костелом на площади Независимости. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Верующие во время молитвы за всех погибших и пострадавших собрались вечером 5 сентября в Красном костеле. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Представитель силовых ведомств стоит на фоне плакатов на площади Независимости у Красного костела, куда пришли участницы женского марша мира 5 сентября 2020 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Девушка в образе статуи Свободы идет в числе участниц женского марша мира с оригинальным плакатом. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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28-й день протестов в Беларуси завершился. Женский марш, студенческая цепь солидарности, молитва верующих против насилия - лучшие кадры субботы
 
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