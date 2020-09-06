«Мне все равно, отчислят его или нет!» Как родители и деканы встречали у РУВД задержанных студентов

Источник материала: Tut.by

5 сентября в Минске проходила акция в поддержку студентов Лингвистического университета, которых накануне задерживали силовики прямо в холле их учебного заведения. Поддержать МГЛУ собирались выйти студенты БНТУ, БГУИР, БГУ. Однако первых начали паковать в микроавтобусы без номеров еще на подходе к месту сбора. Вторые неполным составом дошли до Лингвистического университета и участвовали в акции там. Позже, когда студенты выдвинулись в сторону Комаровского рынка, их разогнали люди в форме без опознавательных знаков. Были и задержанные. Третьи успели выйти из университетского дворика, но около трех десятков человек задержали и увезли в Ленинское РУВД. Вскоре туда начали съезжаться родители и друзья задержанных.





В Ленинском РУВД оказалось 28 студентов разных факультетов БГУ — 27 парней и одна девушка. У входа в здание толпились взволнованные родители, чуть дальше стояли однокурсники, которые остались на свободе, и друзья.

Также сюда прибыл Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ, Виктор Шадурский, декан факультета международных отношений и еще несколько сотрудников университета. Они периодически заходили в здание РУВД и узнавали новости о студентах.





Рядом со зданием стояла скорая помощь. Люди в толпе переговаривались, мол, кто-то из студентов при задержании пострадал.

— Пострадавших серьезно нет. Парни в нормальном состоянии, жалоб не предъявляют, — рассказали медработники.

Но медики оговорились, что всех ребят они не видели. Один из мальчиков возле РУВД стоял с перебинтованными коленками и кистью правой руки.

— С его слов, ему повредили руку во время задержания, — говорят работники скорой. — Мы сейчас поедем в шестую больницу снимок делать. У еще одного мальчика поднялось высокое давление, он тоже поедет с нами.





Студент факультета международных отношений Даниил (так зовут парня с забинтованной рукой), несмотря на травму, улыбался и рассказывал, что происходило в РУВД.

— У меня две статьи — участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. Но это вообще бред! — возмутился Даниил. — Там никаких требований не было. Сразу подъехали бусики, на нас накинулись неизвестные в балаклавах, без обозначений и стали задерживать.

Работники скорой дождались, пока силовики выпустят парня с высоким давлением, усадили их в машину и увезли в больницу.





Следующими из РУВД вышли Евгений и Катя (девушка студентка первого курса биофака БГУ). Женю сразу побежала обнимать его мама. Катины родители сюда добраться не успели.

— Все началось с того, что мы собрались на акцию во дворе БГУ, — рассказывает девушка. — Мы пели песни в поддержку студентов МГЛУ, которых задерживали. Потом мы решили пройтись шествием. В отличие от прошлых раз никто не просил нас разойтись, просто ходили и снимали нас. Потом к нам в первый раз приехали автобусы без номеров, из них выскочили люди. Мы стали в сцепку, поэтому забрать удалось только одного из нас. В Ленинском РУВД, кстати, мы его не видели. Кто-то после этого ушел, а мы пошли дальше. Снова приехали микроавтобусы, из них выскочили люди в балаклавах, без формы, без опознавательных знаков.





Катя говорит, что студенты снова пытались стать в сцепку, «чтобы не отдавать своих». Но там место было неудобное, там было кафе. Люди в масках зашли сзади.

— В какой-то момент началось то ли мясо, то ли еще что. Я стояла в первых рядах рядом со своим однокурсником. В какой-то момент меня попытались вырвать из сцепки, чтобы забрать. У меня слетели очки. Я сначала упала назад, потом меня кто-то за волосы тянул, пару секунд душили. Когда я пыталась поднять очки, меня просто выдернули, кинули на землю. Все происходило очень быстро. Я не стала подниматься. Меня вот так взяли и закинули в машину, — продолжает девушка.

У Кати довольно коротко пострижены волосы. Одета она была в свободную байку и джинсы. Возможно, те, кто задерживал ребят, приняли ее за парня. Катя говорит, что не сообразила крикнуть, что она девушка. Но люди, которые рядом были кричали: «Она девушка!».

— Но меня все равно закинули в бус, потом еще одного. В микроавтобусе нас было человек семь, не считая людей, которые нас задерживали. Некоторые, кого забросили в бус первыми, сидели на сиденьях. Мест не хватало, поэтому я стояла на коленях на каком-то свободном месте вместе с еще одним парнем. Нам говорили, чтобы мы держали на виду руки, чтобы не переговаривались. Постоянно осуждали парней за то, что они спрятались за девочек. Нас не били. В РУВД тоже обходились очень хорошо — разрешили взять воды.





Студентов, по словам Кати, «держали в каком-то гараже». Провели досмотр, описали имущество. У них забрали даже шнурки от обуви.

— Потом мы на камеру говорили, что участвовали в несанкционированном митинге. Спросили, имеем ли мы претензии к сотрудникам милиции. Я ответила, что нет. Потом нужно было подписать протоколы. Их было два. Один за участие в несанкционированном массовом мероприятии, второй — за неповиновение сотрудникам милиции. С первым я согласилась, но добавила свои пометки. Там было написано, что мы выходили против выборов, но это было больше в поддержку студентов МГЛУ, — отмечает девушка. — Написали, что мы выходили на проезжую часть, но этого не было. Со вторым протоколом согласилась частично. Я оказывала сопротивление, но я не знала, что это были сотрудники милиции — на них не было формы, они не представлялись, просто выбежали и начали хватать людей.





Родители реагировали на каждый хлопок входной двери в здание РУВД, поворачивали головы в надежде, что вышел их сын. Некоторые мамы от беспокойства ходили взад и вперед по площадке перед зданием. Спустя еще минут 30 вышла следующая партия задержанных. Однокурсники их встречали теплыми объятиями и бутербродами — было видно, что парни проголодались и были очень рады еде.

Один из задержанных студентов пожаловался родителям, что его заставили писать протокол, будто он оказывал сопротивление при задержании.

Ко входу в РУВД подошел чей-то папа.

— Нет, я не запрещал сыну участвовать в митинге. Да и как запретишь? Он взрослый человек, — говорит мужчина. — Утром уходил из дома, взял флаг. Я сразу понял, куда он собирается.





Людей у здания становилось все меньше. Родители, которым вернули детей, уезжали с радостными лицами, несмотря на то, что сыновьям еще грозит суд. Те, кто еще ждал, продолжали волноваться, заглядывать через цель между забором и воротами во двор РУВД, где стояли оставшиеся студенты.

В какой-то момент из здания вышел Вадим Гигин. К нему быстро подошли оставшиеся родители. Он что-то им сказал. Спустя минуту в сторону отошла девушка, она плакала. Оказалось, что пятерых задержанных сегодня не отпустят — их повезут в ИВС на Окрестина.



Причина — ребята уже второй раз были задержаны по статье 23.34 — участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Как рассказали студенты, которых отпустили, у одного из парней проверили телефон, посчитали подозрительными телеграм-каналы, на которые он подписан.

Родители, которые не дождались сыновей, очень расстроились. Некоторые мамы даже заплакали.

— Мне все равно, отчислят его или нет! Я хочу только чтобы мне вернули здорового ребенка, — говорила одна из мам.



Деканы пытались успокоить родителей, сказали, что все будет хорошо, детей покормят. А они будут следить за ситуацией и обо всем рассказывать.

Некоторые родители попытались передать сыновьям немного еды, влажные салфетки, но получилось только у одной мамы — у нее взяли куртку.





Илью Савича, Александра Гуриша, Вадима Чуруна, Павла Торощина и Матвея Сахарука посадили в белый микроавтобус и увезли в ИВС. Ребята уезжая махали родитилям в окно руками и улыбались.

Папа одного из мальчиков был настроен оптимистично. Он попросил мам постараться не волноваться.

— Дети наши страдают за правое дело, — сказал он.





Завтра родители встретятся с адвокатом. Ближайший день, когда могут состоятся суды над студентами, — понедельник.