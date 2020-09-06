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Марш женщин, задержания студентов, отвоеванный флаг. Хроника 5 сентября

06.09.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Женский марш прошел в Минске, студенты вышли на акцию солидарности, люди не позволили снять бело-красно-белые флаги и ленты. Об этом передает TUT.BY по итогам 28-го дня протестов.

В Лебяжьем зажгли фонарики и пели “Калыханку”. В Новой Боровой на улице накрыли столы, пили чай, пели, танцевали, слушали музыку, убирали мусор.

Задержания журналистов

Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что у задержанных корреспондентов телеканала «Белсат» в Октябрьском РУВД забрали мобильные телефоны и камеру. На них составили протоколы за работу без аккредитации (которую МИД не дает «Белсату»). Ожидается суд. Журналисты на свободе

Задержали, но потом отпустили журналистов телеканала «Белсат» Максима Калиновского и Елену Дубовик. Журналист «Зеленого портала» Анастасия Захаревич до сих пор находится в Центральном РУВД, 

Неизвестные в зеленой форме

В Минске появились неизвестные без опознавательных знаков в защитной форме и масках. В одном из районов они пытались затолкать в микроавтобус велосипедистку, но прохожие ее отбили. За этим наблюдали 4 милиционера, которые никак не отреагировали на это. Эти неизвестные без опознавательных знаков появлялись и в других районов Минска.

Служба в Красном костеле

В Красном костеле прошла служба обо всех потерпевших, убитых и задержанных на мирных акциях. Епископ Юрий Кособуцкий высказался о солидарности. Перед этим колонну верующих к костелу не пропускали силовики, но люди прорвали оцепление и вошли в Красный костел, где в 19:00 началась служба. В результате неизвестных окружили протестующие. А после - стали вместе с ними в «оцепление».

Акция солидарности студентов

Молодежь Минска провела акцию солидарности со студентами МГЛУ, задержанными накануне. В общежитии  они вышли на общие коридоры 9 этажей зажгли фонарики. Получился бело-красно-белый флаг.

Неизвестные в масках и балаклавах брутально задерживали студентов из колонны БГУ. В автобусы без номеров заталкивали (и заносили) парней. Студентки БГУ, которые стали свидетелями брутальных задержаний на улице Карла Маркса, записали видеообращение к руководству университета:

“Неустановленные люди в штатском, неустановленные люди в военной форме забрали наших мальчиков, когда мы шли мирным маршем по улицам нашего города. Мы ничего не нарушили. Мы шли поддержать студентов МГЛУ. Мы призываем [руководство БГУ] дать оценку этой ситуации… Мы, хрупкие девушки, становились в сцепку, чтобы наших мальчиков не забрали. Нас оттягивали за волосы, нас просто раскидывали в стороны, чтобы забрать их. Почему они это делали? Здесь не стоит вопрос о наших политических, экономических и социальных убеждениях. Здесь стоит вопрос: люди мы или нелюди”.

История с флагом

В жилом комплексе “Каскад” неизвестные в балаклавах пытались снять бело-красно-белые флаги, развешанные между домами. Подогнали кран и несколько часов “трудились” над решением этой задачи. Люди всячески защищали подходы к домам. А когда неизвестные перерезали трос, жители дома затаскивали флаги в квартиру.

Хотя неизвестным помогал ОМОН, а на подхвате стояли микроавтобусы без номеров, снять флаги им не удалось.

Люди собирались сегодня на акции солидарности также как минимум в Бресте, Борисове и Жодино.

Отпустили 25 студентов

В Минске из отделений отпущены 25 из 34-х задержанных на акциях протеста в субботу студентов.

Об этом вечером сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. По ее словам, студенты были задержаны за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Все привлечены к административной ответственности. "Девять остающихся в милиции будут находиться в местах временного содержания до суда", - добавила Ганусевич. Она отметила, что эти девять человек к административной ответственности привлекаются повторно.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Женский марш прошел в Минске, студенты вышли на акцию солидарности, люди не позволили снять бело-красно-белые флаги и ленты.
 
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