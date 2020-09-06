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Задержанная в Минске журналистка Анастасия Захаревич до утра останется в Центральном РУВД
06.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 6 сентября. Журналистка "Зеленого портала" Анастасия Захаревич, задержанная 5 сентября в Минске во время освещения марша женщин, как минимум до утра останется в Центральном РУВД. Об этом сообщила в "Фейсбуке" главный редактор портала Янина Мельникова.
БелаПАН.
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Минск, 6 сентября. Журналистка "Зеленого портала" Анастасия Захаревич, задержанная 5 сентября в Минске во время освещения марша женщин, как минимум до утра останется...
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