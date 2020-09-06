ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержанная в Минске журналистка Анастасия Захаревич до утра останется в Центральном РУВД  

06.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. Журналистка "Зеленого портала" Анастасия Захаревич, задержанная 5 сентября в Минске во время освещения марша женщин, как минимум до утра останется в Центральном РУВД. Об этом сообщила в "Фейсбуке" главный редактор портала Янина Мельникова.

На этой же акции в центре города были задержаны журналисты телеканала "Белсат" Максим Горченок и Елена Дубовик, но их спустя три часа отпустили. По информации Белорусской ассоциации журналистов, у сотрудников "Белсата" изъяли мобильные телефоны и видеокамеру, на них составлены административные протоколы за работу без аккредитации.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 6 сентября. Журналистка "Зеленого портала" Анастасия Захаревич, задержанная 5 сентября в Минске во время освещения марша женщин, как минимум до утра останется...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Мне все равно, отчислят его или нет!» Как родители и деканы встречали у РУВД задержанных студентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика