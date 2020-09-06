Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. Журналистка "Зеленого портала" Анастасия Захаревич, задержанная 5 сентября в Минске во время освещения марша женщин, как минимум до утра останется в Центральном РУВД. Об этом сообщила в "Фейсбуке" главный редактор портала Янина Мельникова.



На этой же акции в центре города были задержаны журналисты телеканала "Белсат" Максим Горченок и Елена Дубовик, но их спустя три часа отпустили. По информации Белорусской ассоциации журналистов, у сотрудников "Белсата" изъяли мобильные телефоны и видеокамеру, на них составлены административные протоколы за работу без аккредитации.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержанная в Минске журналистка Анастасия Захаревич до утра останется в Центральном РУВД Минск, 6 сентября. Журналистка "Зеленого портала" Анастасия Захаревич, задержанная 5 сентября в Минске во время освещения марша женщин, как минимум до утра останется...

БелаПАН.