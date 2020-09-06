МВД подсчитало число участников субботних акций

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Около четырех тысяч человек приняло участие в массовых акциях, прошедших в стране накануне, такие данные опубликовало МВД республики.

Суббота стала 28 днем акций протеста , которые начались после выборов президента. Этот день отметился как акциями оппозиции, так и мероприятиями, организованными сторонниками действующей власти.

По данным ведомства, протесты прошли в 18 населенных пунктах, только в Минске они были зафиксированы в восьми местах. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек. Задержаны и доставлены в места содержания до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям 34 человека.

Как сообщили в МВД, в воскресенье сотрудники милиции также несут службу в усиленном режиме: для обеспечения безопасности в Минске увеличено число нарядов и военнослужащих, дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск. В течение дня будут перекрыты проспекты города.

"Сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций и недопущения нарушений общественного порядка", - подчеркнули в МВД.

Массовые мероприятия начались в различных регионах Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Несогласные с итогами вышли на акции протеста. Первые выступления были жестко подавлены, после чего к требованиям новых честных выборов добавилось требование прекратить насилие в отношении граждан.

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