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МВД подсчитало число участников субботних акций
06.09.2020 11:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 сен – Sputnik. Около четырех тысяч человек приняло участие в массовых акциях, прошедших в стране накануне, такие данные опубликовало МВД республики.
Суббота
По данным ведомства, протесты прошли в 18 населенных пунктах, только в Минске они были зафиксированы в восьми местах. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях
Как сообщили в МВД, в воскресенье сотрудники милиции также несут службу в усиленном режиме: для обеспечения безопасности в Минске увеличено число нарядов и военнослужащих, дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск. В течение дня будут перекрыты проспекты города.
"Сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций и недопущения нарушений общественного порядка", - подчеркнули в МВД.
Массовые мероприятия начались в различных регионах Беларуси после
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За нарушение законодательства о массовых мероприятиях был задержан 91 человек, протесты прошли в 18 населенных пунктах.
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