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МВД подсчитало число участников субботних акций

06.09.2020 11:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Около четырех тысяч человек приняло участие в массовых акциях, прошедших в стране накануне, такие данные опубликовало МВД республики.

Суббота стала 28 днем акций протеста, которые начались после выборов президента. Этот день отметился как акциями оппозиции, так и мероприятиями, организованными сторонниками действующей власти.

© Sputnik
Женские акции в Минске: как белоруски протестовали в субботу

По данным ведомства, протесты прошли в 18 населенных пунктах, только в Минске они были зафиксированы в восьми местах. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек. Задержаны и доставлены в места содержания до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям 34 человека.

Как сообщили в МВД, в воскресенье сотрудники милиции также несут службу в усиленном режиме: для обеспечения безопасности в Минске увеличено число нарядов и военнослужащих, дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск. В течение дня будут перекрыты проспекты города.

"Сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций и недопущения нарушений общественного порядка", - подчеркнули в МВД.

Массовые мероприятия начались в различных регионах Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Несогласные с итогами вышли на акции протеста. Первые выступления были жестко подавлены, после чего к требованиям новых честных выборов добавилось требование прекратить насилие в отношении граждан.

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Теги: Минск
 
 
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За нарушение законодательства о массовых мероприятиях был задержан 91 человек, протесты прошли в 18 населенных пунктах.
 
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