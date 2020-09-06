В Минске снова закрыли часть станций. Как сейчас работает метро

Источник материала: Tut.by

В Минске сегодня анонсировали акции протеста, и часть станций метро закрылись «в целях обеспечения безопасности пассажиров». В этой заметке собираем и обновляем актуальную информацию о работе столичной подземки.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 12.30 на вход и выход закрыты станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа». Поезда следуют без остановки на этих станциях. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

В 12.47 на вход и выход закрыта станция метро Пушкинская. Поезда следуют без остановки на данной станции.

Если появится другая информация о работе метро — мы дополним эту заметку.