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В Минске снова закрыли часть станций. Как сейчас работает метро
06.09.2020 13:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске сегодня анонсировали акции протеста, и часть станций метро закрылись «в целях обеспечения безопасности пассажиров». В этой заметке собираем и обновляем актуальную информацию о работе столичной подземки.
В 12.30 на вход и выход закрыты станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа». Поезда следуют без остановки на этих станциях. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
В 12.47 на вход и выход закрыта станция метро Пушкинская. Поезда следуют без остановки на данной станции.
Если появится другая информация о работе метро — мы дополним эту заметку.
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В этой заметке собираем и обновляем актуальную информацию о работе столичной подземки.
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