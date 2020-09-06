Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. В разных районах Минска люди собираются в группы, чтобы организованно идти в центр города, где сегодня в 14.00 запланировано начало очередной воскресной акции сторонников перемен — "Марш единства".

По информации пользователей соцсетей, единичные задержания были в районе станции метро "Пушкинская".

Как сообщает корреспондент БелаПАН, к группе журналистов, которые находятся в районе Октябрьской площади, подъехали два милиционера в форме, представились сотрудниками ГУВД Мингорисполкама, сфотографировали журналистские удостоверения и порекомендовали, в целях безопасности, держаться на безопасном расстоянии от участников акции и силовиков. Безопасное расстояние, по их мнению, — не менее 50 метров.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В разных районах Минска собираются группы участников "Марша единства" Минск, 6 сентября. В разных районах Минска люди собираются в группы, чтобы организованно идти в центр города, где сегодня в 14.00 запланировано начало очередной...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.