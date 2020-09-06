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В разных районах Минска собираются группы участников "Марша единства"

06.09.2020 13:39 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. В разных районах Минска люди собираются в группы, чтобы организованно идти в центр города, где сегодня в 14.00 запланировано начало очередной воскресной акции сторонников перемен — "Марш единства".

По информации пользователей соцсетей, единичные задержания были в районе станции метро "Пушкинская".

Как сообщает корреспондент БелаПАН, к группе журналистов, которые находятся в районе Октябрьской площади, подъехали два милиционера в форме, представились сотрудниками ГУВД Мингорисполкама, сфотографировали журналистские удостоверения и порекомендовали, в целях безопасности, держаться на безопасном расстоянии от участников акции и силовиков. Безопасное расстояние, по их мнению, — не менее 50 метров.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 сентября. В разных районах Минска люди собираются в группы, чтобы организованно идти в центр города, где сегодня в 14.00 запланировано начало очередной...
 
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