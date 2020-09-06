Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. В Минске перекрыты все центральные площади — Победы, Октябрьская и Независимости.

Так, Октябрьская площадь перекрыта металлическими заграждениями и мотками колючей проволоки.

Площади Независимости и Победы также огорожены металлическими конструкциями. На площади Независимости дежурят усиленные наряды милиции.

В столице также замечено передвижение спецтехники — водометов, бронетранспортеров, автозаков и военных машин.

На улице Ленина, напротив здания Нацбанка, стоят не менее 10 автобусов с силовиками, входы в сквер со всех сторон перекрыты сотрудниками в черной форме, шлемах и бронежилетах. Людей в сквер не пускают, но по проспекту пока проход свободный.

Возле подземных переходов в районе ГУМа и Нацбанка с обеих сторон проспекта Независимости находятся группы силовиков в полной амуниции.

Как сообщалось, в 12.30 были закрыты пять станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа". Как сообщает сайт метрополитена, станции закрыты на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливаются.

Ранее сторонники перемен объявили о намерении провести 6 сентября в Беларуси "Марш единства". МВД сегодня распространило сообщение о том, что "сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций и недопущения нарушений общественного порядка".

"Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города", — говорилось в сообщении милицейского ведомства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске силовики перекрыли площади Победы, Октябрьскую и Независимости Минск, 6 сентября. В Минске перекрыты все центральные площади — Победы, Октябрьская и Независимости. Так, Октябрьская площадь перекрыта металлическими...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.