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В Минске силовики перекрыли площади Победы, Октябрьскую и Независимости

06.09.2020 13:39 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. В Минске перекрыты все центральные площади — Победы, Октябрьская и Независимости.

Так, Октябрьская площадь перекрыта металлическими заграждениями и мотками колючей проволоки.

Площади Независимости и Победы также огорожены металлическими конструкциями. На площади Независимости дежурят усиленные наряды милиции.

В столице также замечено передвижение спецтехники — водометов, бронетранспортеров, автозаков и военных машин.

На улице Ленина, напротив здания Нацбанка, стоят не менее 10 автобусов с силовиками, входы в сквер со всех сторон перекрыты сотрудниками в черной форме, шлемах и бронежилетах. Людей в сквер не пускают, но по проспекту пока проход свободный.

Возле подземных переходов в районе ГУМа и Нацбанка с обеих сторон проспекта Независимости находятся группы силовиков в полной амуниции.

Как сообщалось, в 12.30 были закрыты пять станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа". Как сообщает сайт метрополитена, станции закрыты на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливаются.

Ранее сторонники перемен объявили о намерении провести 6 сентября в Беларуси "Марш единства". МВД сегодня распространило сообщение о том, что "сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций и недопущения нарушений общественного порядка".

"Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города", — говорилось в сообщении милицейского ведомства.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 сентября. В Минске перекрыты все центральные площади — Победы, Октябрьская и Независимости. Так, Октябрьская площадь перекрыта металлическими...
 
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