ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Закрыты пять станций минского метро

06.09.2020 13:39 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. Закрыты пять станций минского метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа".

Как сообщает сайт метрополитена, станции закрыты в 12.30 на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливаются.

Минский метрополитен "приносит извинения за временные неудобства".

Ранее сторонники перемен объявили о намерении провести 6 сентября в Беларуси "Марш единства". МВД сегодня распространило сообщение о том, что "сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций и недопущения нарушений общественного порядка".

"Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города", — говорится в сообщении милицейского ведомства.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 6 сентября. Закрыты пять станций минского метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа". Как сообщает сайт...
 
Новости дня
Новости общества
 
МВД подсчитало число участников субботних акций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика