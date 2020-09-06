Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. Закрыты пять станций минского метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа".

Как сообщает сайт метрополитена, станции закрыты в 12.30 на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливаются.

Минский метрополитен "приносит извинения за временные неудобства".

Ранее сторонники перемен объявили о намерении провести 6 сентября в Беларуси "Марш единства". МВД сегодня распространило сообщение о том, что "сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций и недопущения нарушений общественного порядка".

"Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города", — говорится в сообщении милицейского ведомства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Закрыты пять станций минского метро Минск, 6 сентября. Закрыты пять станций минского метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа". Как сообщает сайт...

БелаПАН.