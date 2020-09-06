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Силовики попытались разогнать колонну демонстрантов на Партизанском проспекте

06.09.2020 14:27 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. Силовики попытались разогнать колонну демонстрантов на Партизанском проспекте.

Несколько сотен человек шли колонной по тротуарам Партизанского проспекта от Минского тракторного завода в сторону центра города для участия в "Марше единства". В районе мотовелозавода их остановили силовики в форме и со щитами. Демонстранты развернулись, пошли назад, затем свернули на улицу Олега Кошевого и направляются к станции метро "Тракторный завод".

Люди идут с бело-красно-белыми флагами, скандируют разные лозунги. За ними следуют два микроавтобусов без номеров с силовиками в штатском.

Пользователи соцсетей сообщают, что по всему городу сотрудники силовых структур в форме и без пытаются разогнать группы демонстрантов, периодически происходят задержания. 


Александр Ярошевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 сентября. Силовики попытались разогнать колонну демонстрантов на Партизанском проспекте. Несколько сотен человек шли колонной по тротуарам...
 
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