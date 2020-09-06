Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. Силовики попытались разогнать колонну демонстрантов на Партизанском проспекте.



Несколько сотен человек шли колонной по тротуарам Партизанского проспекта от Минского тракторного завода в сторону центра города для участия в "Марше единства". В районе мотовелозавода их остановили силовики в форме и со щитами. Демонстранты развернулись, пошли назад, затем свернули на улицу Олега Кошевого и направляются к станции метро "Тракторный завод".



Люди идут с бело-красно-белыми флагами, скандируют разные лозунги. За ними следуют два микроавтобусов без номеров с силовиками в штатском.



Пользователи соцсетей сообщают, что по всему городу сотрудники силовых структур в форме и без пытаются разогнать группы демонстрантов, периодически происходят задержания.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Силовики попытались разогнать колонну демонстрантов на Партизанском проспекте Минск, 6 сентября. Силовики попытались разогнать колонну демонстрантов на Партизанском проспекте. Несколько сотен человек шли колонной по тротуарам...

Александр Ярошевич, БелаПАН.