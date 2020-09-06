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Силовики попытались разогнать колонну демонстрантов на Партизанском проспекте
06.09.2020 14:27 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 6 сентября. Силовики попытались разогнать колонну демонстрантов на Партизанском проспекте.
Александр Ярошевич, БелаПАН.
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Минск, 6 сентября. Силовики попытались разогнать колонну демонстрантов на Партизанском проспекте. Несколько сотен человек шли колонной по тротуарам...
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