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Оператор А1 снова сообщил о снижении пропускной способности мобильного интернета по распоряжению госорганов
06.09.2020 16:15 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 6 сентября. Оператор А1 в очередной раз сообщил о снижении пропускной способности мобильного интернета.
Белорусские операторы регулярно снижают пропускную способность мобильного интернета по требованию властей, когда в стране проходят антиправительственные демонстрации. В эти минуты в Минске проходит многотысячный Марш единства. Массовые акции сторонников перемен проходят и в других городах Беларуси.
БелаПАН.
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Оператор А1 снова сообщил о снижении пропускной способности мобильного интернета по распоряжению госорганов
Минск, 6 сентября. Оператор А1 в очередной раз сообщил о снижении пропускной способности мобильного интернета."Уважаемые абоненты! В соответствии с...
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