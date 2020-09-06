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Оператор А1 снова сообщил о снижении пропускной способности мобильного интернета по распоряжению госорганов

06.09.2020 16:15 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. Оператор А1 в очередной раз сообщил о снижении пропускной способности мобильного интернета.

"Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 6 сентября на территории г.Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания", — говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Проблемы с мобильным интернетом наблюдаются и у пользователей других операторов.

Белорусские операторы регулярно снижают пропускную способность мобильного интернета по требованию властей, когда в стране проходят антиправительственные демонстрации. В эти минуты в Минске проходит многотысячный Марш единства. Массовые акции сторонников перемен проходят и в других городах Беларуси.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 сентября. Оператор А1 в очередной раз сообщил о снижении пропускной способности мобильного интернета."Уважаемые абоненты! В соответствии с...
 
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