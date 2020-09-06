В Минске задержаны член Координационного совета Ольга Павлова и руководитель "Экодома" Ирина Сухий

Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. Руководитель общественного объединения "Экодом" Ирина Сухий задержана в Минске 6 сентября.

Как сообщил правозащитный центр "Весна", ее забрали из дома и отвезли в Советское РУВД.

"Начался террор! Это иначе не называется! Ирина Сухий была похищена из своей квартиры, не на улице! — написала в "Фейсбуке" активистка и эколог Татьяна Новикова. — Ирина известна как эколог, общественный деятель, она выступает за безъядерное, мирное, экологически устойчивое будущее и критикует нарушения при строительстве БелАЭС. Власти Беларуси пошли даже на это — сегодня она была похищена из своей квартиры!"

Правозащитники также сообщают о задержании в столице члена Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Ольги Павловой.

В списке задержанных 6 сентября, который публикует сайт spring96.org , на данный момент 37 фамилий.

"Весна" также публикует список из 38 задержанных 5 сентября участников акций сторонников перемен, в основном минских студентов.

Ранее ГУВД сообщило, что из 34 задержанных студентов 5 сентября 25 отпустили после составления протоколов. Девять студентов ожидают суда в центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Вчера в Минске были задержаны корреспонденты "Белсата" Максим Горченок, Елена Дубовик и журналистка Анастасия Захаревич. Захаревич доставили в Центральное РУВД, до суда она будет находиться за решеткой. Максима Горченка и Елену Дубовик освободили из РУВД через три часа после задержания. У них изъяты мобильные телефоны и видеокамера, составлен протокол за работу без аккредитации.

5 сентября были задержаны участники протестов в Белыничах (Могилевская область).

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Андрей Середа, БелаПАН.