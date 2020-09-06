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Силовики уехали с улицы Чеботарева, загрузив протестующих в четыре автозака и автобус

06.09.2020 16:15 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. На улице Чеботарева прошли массовые задержания участников мирной акции сторонников перемен.

Силовики загрузили протестующих в четыре автозака и автобус. И только после этого покинули место разгона демонстрантов.

Протестующие кричали им "Фашисты!", "Позор!", "Уходи!".

На место разгона были вызваны медики, которые оказали помощь минимум четырем участницам акции протеста. Одну из пострадавших медикам передали сотрудники ОМОН.

На "скорой" с мигалками одну из девушек увезли в больницу.

В поддержку протестующих вышли жители близлежащих домов.


Александр Ярошевич, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 сентября. На улице Чеботарева прошли массовые задержания участников мирной акции сторонников перемен. Силовики загрузили протестующих в четыре автозака...
 
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