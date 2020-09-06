Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. В Могилеве задержан корреспондент БелаПАН Алесь Асипцов.

Журналист был в жилетке с надписью "Пресса" и имел при себе необходимые документы.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), Асипцова задержали возле гостиницы "Могилев".

Таким образом, на этот час известно о задержании сегодня в ходе Марша единства не менее двух представителей СМИ. Ранее БАЖ сообщил о задержании журналиста "Радыё Рацыя" Артема Сизинцева во время разгона колонны демонстрантов на улице Чеботарева в Минске.

Вчера в столице были задержаны корреспонденты "Белсата" Максим Горченок, Елена Дубовик и журналистка Анастасия Захаревич. Захаревич доставили в Центральное РУВД, до суда она будет находиться за решеткой. Максима Горченка и Елену Дубовик освободили из РУВД через три часа после задержания. У них изъяты мобильные телефоны и видеокамера, составлен протокол за работу без аккредитации.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Могилеве задержан корреспондент БелаПАН Алесь Асипцов Минск, 6 сентября. В Могилеве задержан корреспондент БелаПАН Алесь Асипцов. Журналист был в жилетке с надписью "Пресса" и имел при себе необходимые документы. Как...

Андрей Середа, БелаПАН.