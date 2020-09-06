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Правозащитники сообщают о более чем сотне задержанных участников Марша единства в Минске и других городах страны

06.09.2020 17:15 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. Правозащитники сообщают о более чем сотне задержанных участников Марша единства в Минске и других городах Беларуси.

В столице участников мирной акции сторонников перемен задерживали в разных районах, в том числе недалеко от тракторного завода (на улице Чеботарева), возле мотовелозавода, у станций метро "Пушкинская" и "Восток", в центре. Основной мишенью силовиков становятся люди с бело-красно-белой символикой.

В списке задержанных 6 сентября, который публикует сайт spring96.org, на данный момент 76 фамилий.

Среди задержанных руководитель общественного объединения "Экодом" Ирина Сухий, член Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Ольга Павлова, журналист "Радыё Рацыя" Артем Сизинцев.

В Бресте, где также проходит Марш единства, на данный момент известно о задержании не менее чем 30 участников акции. Об этом сообщил БелаПАН местный правозащитник Роман Кисляк.

Задержаны силовиками некоторые участники акций в Гродно и Барановичах (Брестская область).


Андрей Середа, БелаПАН.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Минск, 6 сентября. Правозащитники сообщают о более чем сотне задержанных участников Марша единства в Минске и других городах Беларуси. В столице участников мирной...
 
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