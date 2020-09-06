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Правозащитники сообщают о более чем сотне задержанных участников Марша единства в Минске и других городах страны
06.09.2020 17:15 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 6 сентября. Правозащитники сообщают о более чем сотне задержанных участников Марша единства в Минске и других городах Беларуси.
В столице участников мирной акции сторонников перемен задерживали в разных районах, в том числе недалеко от тракторного завода (на улице Чеботарева), возле мотовелозавода, у станций метро "Пушкинская" и "Восток", в центре. Основной мишенью силовиков становятся люди с бело-красно-белой символикой.
В списке задержанных 6 сентября, который публикует сайт
Среди задержанных руководитель общественного объединения "Экодом" Ирина Сухий, член Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Ольга Павлова, журналист "Радыё Рацыя" Артем Сизинцев.
В Бресте, где также проходит Марш единства, на данный момент известно о задержании не менее чем 30 участников акции. Об этом сообщил БелаПАН местный правозащитник Роман Кисляк.
Задержаны силовиками некоторые участники акций в Гродно и Барановичах (Брестская область).
Андрей Середа, БелаПАН.
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Правозащитники сообщают о более чем сотне задержанных участников Марша единства в Минске и других городах страны
Минск, 6 сентября. Правозащитники сообщают о более чем сотне задержанных участников Марша единства в Минске и других городах Беларуси. В столице участников мирной...
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