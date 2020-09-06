Источник материала: БелаПАН

Брест, 6 сентября. В Бресте 6 сентября задержано около 30 участников Марша единства, который проходит сегодня в областном центре.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, сотрудники милиции задержали участников мирной акции сторонников перемен около 15.00 на перекрестке улицы Советской с проспектом Машерова.

"По имеющимся у меня сведениям, в Ленинский РОВД доставили около 15 человек. Где находятся остальные, на данное время неизвестно", — дополнил правозащитник.

Марш единства начался в Бресте около 14.00. Люди с бело-красно-белыми флагами собрались на перекрестке улиц Советской и Гоголя у памятника "Тысячелетие Бреста". Примерно в 14.30 собравшиеся пошли по улице Советской к проспекту Машерова. Впереди колонны они несли растяжку со словами "Самозванец, уходи!".

Люди скандировали "Жыве Беларусь!", "Верым! Можам! Пераможам!", "Уходи!", "Лукашенко в автозак!".

После задержания группы участников колонна пошла по проспекту Машерова и в данное время движется по улице Московской в сторону микрорайона Восток.

"По ходу движения к колонне присоединяются новые участники. На 16.00 в ней было более 3 тыс. человек. Люди продолжают протестовать против нечестных выборов и насилия в отношении участников мирных акций протеста ", — сообщил Кисляк.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бресте задержано около 30 участников Марша единства Брест, 6 сентября. В Бресте 6 сентября задержано около 30 участников Марша единства, который проходит сегодня в областном центре. Как сообщил БелаПАН правозащитник...

Лариса Шиганова, БелаПАН.