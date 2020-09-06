«Приезжали и паковали». Что случилось на минской улице Чеботарева, где силовики оцепили людей и начали задерживать

Источник материала: Tut.by

На улице Чеботарева, расположенной в Тракторозаводском поселке, 6 сентября произошло не самое типичное происшествие. Очень много силовиков в военной форме оцепили людей, которые, видимо, направлялись на акцию протеста в центре города. По сообщениям читателей, есть задержанные. Что там произошло? Узнали у очевидцев и родственников пострадавших. Но предупреждаем: непонятных моментов все равно много.

Светлана, задержали мужа: «Успел заметить, что везут в Заводское РУВД»

Светлана в это воскресенье на протест с мужем не пошла. Она предполагает, что на улице Чеботарева силовики оказались, потому что они уже как раз были недалеко — на Партизанском проспекте. И решили заодно «проверить» близлежащие улицы.

— После двух часов дня мне позвонила неизвестная женщина и сказала, что она стоит в сцепке вместе с моим мужем и другими мужчинами. Но пока с ними ничего не делают, — вспоминает Светлана. — Второй звонок уже был от мужа, минут через 20.

Он сообщил жене, что их «достаточно вежливо» посадили в автозак.

— По словам мужа, задержали около 40 человек — остальные успели разбежаться. Сначала им сказали, что повезут в Центральное РУВД, но через окно увидели, что везут в Заводское — на Кабушкина. Сделали такой вывод, потому что проезжали торговый центр «Беларусь».

Знакомые семьи поехали к Заводскому РУВД. Около 15.30 они созвонились со Светланой и сообщили, что во дворе увидели примерно сотню задержанных.

— Пока тишина, ничего не известно: как и что будет… — говорит собеседница в 17.00. — Муж уже отключил телефон: сказал, что скоро будут делать опись, и чтобы ему никто не названивал.

Фридерика, живет на Чеботарева: «Ощущение, что вся армия туда приехала»

Девушка отмечает: при закрытых окнах она услышала на улице какие-то крики. Решила выйти на балкон и посмотреть, что происходит.

— Мы в тот момент как раз хотели идти на марш и сразу подумали: «О, толпа, сейчас мы к ним присоединимся». Смотрю, а люди идут очень странно: вразнобой. Кто-то начинает бежать то в одну сторону, то в другую… — вспоминает Фридерика. — Не поняла, что происходит. Развернулась в сторону дома 6А по Чеботарева и увидела огромное количество военных в форме, которые бегут на перехват. Тогда я уже поняла, что крики — это не скандирование лозунгов, а просьбы о помощи.

Дальше «армейские люди», как рассказала девушка, встали в оцепление, а людям пришлось прижаться к стене. Они кричали, чтобы их отпустили, и пытались толпой броситься, чтобы прорваться сквозь сцепку силовиков. Не получилось.

— Их было так много, раза в три больше, чем людей. Хотя и людей было нормально так, — говорит Фридерика. — Ощущение, что просто вся армия туда приехала! Таким образом ждали появления автозаков. Они приезжали и паковали людей. Позже стали приезжать бусы. Забрали всех до единого — из того угла, в который людей загнали.

Также минчанке показалось, что с виду в толпе задержанных были и дети — подростки лет 16. Кроме этого, «забрали» и соседа Фридерики — дедушку, который вышел помочь.

— Я снимала видео, как людей грузили в автозаки. Казалось, что в них уже давно должно было закончиться место, но нет — все продолжали заталкивать новых людей, — удивляется девушка. — Кто-то спокойно заходил, кого-то запихивали… Когда почти все уехали, стали ждать скорых.

Что конкретно случилось с пострадавшими, Фридерика не видела. Но отмечает, что, судя по всему, большинство просто теряло сознание.

Анастасия, жительница района: «Одна девушка лежала без сознания»

Девушка говорит, что сначала, примерно в 14.00, она услышала, как люди на улице скандировали «Жыве Беларусь!».

— А потом все просто начали кричать. Я посмотрела в окно и увидела, как в моем дворе бегут просто человек сто силовиков. Плюс-минус, но их было очень много, — уверена девушка. — Они бежали за этими людьми. Все начали разбегаться и прятаться, жители открывали для них подъезды в домах. Я тоже пошла открывать подъезд.

По словам девушки, многие жители вышли из квартир на улицу просто посмотреть поближе, что происходит.

— Забирали даже таких — вот, например, из моего дома человека забрали, — говорит Анастасия. — Поэтому мы с моими соседями стояли в сторонке. Но видели, как автозаки переполнялись людьми — они там пальчики сердечками через окна показывали.

Жительница района также заметила, как троих человек увезли скорые. По слухам, всего таких — пятеро. Видео ниже нам прислала Анастасия.

— В основном это были девушки. Я видела одну, она лежала в бессознательном состоянии. По ней непонятно было, что с ней произошло — применили насилие или она сама упала в обморок. Подходить ближе не хотелось — там дежурил омоновец, — признается минчанка.

Закончилось все примерно через час.

Оксана, задержали ее подругу: «В 16.05 написала эсэмэску, что просят снять украшения»

Сама Оксана на улице Чеботарева не находилась. Ее подруга Марина позвонила ей около 15.00 и сказала: «Оксана, кажется, меня сейчас заберут в милицию».

— Я сразу вообще не поняла, что произошло. Она еще так странно сказала: «Мы на Чеботарева, сели, нас окружили». Я попросила снять все на видео. Ну и вот — это все, что она успела мне прислать, — рассказывает Оксана.

В подробности происходящего, как отметила собеседница, Марина не вдавалась:

— Я позвонила ей второй раз, чтобы узнать, как дела. Она только ответила, что стоит в окружении, как и еще много людей, ждет автозаков. И что удаляет все приложения с телефона — Telegram, Viber… Дальше я уже эсэмэсками переписывалась. В 15.35 подруга написала: «Я в Партизанском РУВД, стою во дворике у стены». В 16.05 — «сказали шнурки и украшения снять».

После сообщения о шнурках Марина на связь больше не выходила.

— Мужу подруги я тоже не дозваниваюсь, пока трубку не берет, — замечает Оксана. — К сожалению, кроме того, что она ждет автозаков, до задержания она не успела рассказать ничего. Я еще удивилась: думала, женщин не задерживают. Марина точно шла на акцию, видимо, была в этой общей толпе. Она и в прошлый раз ходила, но в автозак не попала.

Что говорит МВД

Мы отправили вопросы в МВД, чтобы узнать, сколько всего людей задержали, действительно ли были несовершеннолетние и почему силовики приехали именно на эту улицу. Ждем ответа — как только его нам дадут, мы опубликуем в этом материале.