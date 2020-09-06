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На протестах в Минске и других городах задержаны более 160 человек. Что о них известно

06.09.2020 19:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 сентября в Минске и других городах Беларуси прошли масштабные протесты. По оценкам TUT.BY, только в столице к Дворцу независимости пришли более ста тысяч человек. Не обошлось без задержаний.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Минске людей задерживали по пути на акцию — у станций метро Пушкинская и Восток, а также на улице Чеботарева в Тракторозаводском поселке. Массовые задержания прошли после окончания акции: несколько человек задержали у Дворца независимости, еще некоторое количество — на Немиге.

Незарегистрированный правозащитный центр «Вясна» опубликовал имена 165 человек, о задержании которых им известно. Среди них — журналист «Радыё Рацыя» Артем Сизинцев, член совета общественного объединения «Экодом» Ирина Сухий.

Полный список задержанных можно видеть по ссылке.

Также, по данным правозащитников, задержания шли в Гродно и Барановичах.

В Могилеве задержан журналист БелаПАН Алесь Осипцов. Журналист был освобожден из Ленинского РОВД.

Артема Скумана задержали в Витебске. Правозащитники сообщают, что против него применили перцовый баллончик.

В Браславе задержан историк и краевед Кастусь Шидловский.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В Минске людей задерживали по пути на акцию - у станций метро Пушкинская и Восток, а также на улице Чеботарева в Тракторозаводском поселке. Массовые задержания...
 
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