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Человек, похожий на главу ГУБОПиК, разбивает витрину в минском кафе
06.09.2020 21:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
6 сентября в Минске прошли массовые протесты, а после них — задержания. Неизвестные без формы с дубинками разбили витрину кафе (позже мы узнали, что это сотрудники милиции). Среди них был человек, очень похожий на Николая Карпенкова, начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.
На этом кадре видно, как он разбивает дубинкой стеклянную дверь.
Вот полное видео:
Мужчина попал на несколько фотографий. Он был в кепке с надписью МВД, с дубинкой и БЧБ-флагом в руках.
Так Николай Карпенков выглядит в форме.
«Предварительно известно: сотрудники милиции преследовали активных участников несанкционированного массового мероприятия. Эти граждане провоцировали сотрудников милиции своим поведением (умышленно вели себя вызывающе, грубо выражались в адрес сотрудников). При попытке сотрудниками милиции задержать активистов, они закрылись в кафе, фактически забаррикадировались. Их было менее 10 человек, сотрудники милиции сначала неоднократно просили открыть дверь, но дверь не открывали. После было принято решение о задержании этих граждан», — сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Был ли среди них Николай Карпенков — она не подтвердила и не опровергла.
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Мужчина попал на несколько фотографий. Он был в кепке в надписью МВД, с дубинкой и бчб-флагом в руках.
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