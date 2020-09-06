«Cила применялась, но фото подтверждают, что травм не было». В ГУВД прокомментировали задержание врача

Источник материала: Tut.by

В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали историю уролога 4-й городской клинической больницы Минска Алексея Белостоцкого, который попал в больницу скорой помощи из ИВС на Окрестина. По его словам, он был избит при задержании и в РУВД. В ГУВД Мингорисполкома не отрицают, что «к задержанному гражданину сотрудниками милиции действительно применялась физическая сила в связи с оказанием им активного сопротивления законным требованиям». Однако говорят, что «при направлении в ИВС сотрудники милиции сделали фотографии, подтверждающие, что травмы мужчине нанесены не были».



На левом боку виден синяк. Фото: личный архив врача

Напомним, по словам медика, 2 сентября он находился около станции метро «Пушкинская». Ехал на машине в баню к отцу, увидел скопление людей, подумал, что там может кому-то понадобиться медицинская помощь, припарковался и вышел из машины.

— Медицинская помощь там никому не была нужна, но люди там пытались очистить от соли мемориал, я присоединился, — рассказывал медик.

В итоге Алексея задержали, затем, по его словам, избили в бусе и во Фрунзенском РУВД. На него составили два протокола: один по поводу участия в несанкционированном массовом мероприятии, второй — за неповиновение сотрудникам милиции. После этого его отвезли в ИВС на Окрестина. По словам Алексея, у него болела спина, было больно двигаться, и он сообщил об этом. Ему ответили, что вызовут скорую, затем сказали, что, может быть, сами отвезут в больницу. Ночь он провел в камере, но скорая так и не приехала. На следующий день во время суда врач ходатайствовал о переносе рассмотрения дела в связи с плохим самочувствием. Судья попросил вызвать скорую, и она забрала задержанного в больницу.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич прокомментировала TUT.BY, что «сотрудниками милиции действительно применялась физическая сила в связи с оказанием активного сопротивления законным требованиям», но, по ее данным, в ИВС на Окрестина на состояние здоровья медик не жаловался.

Также в ГУВД Мингорисполкома предоставили две фотографии медика, которые сделали до отправки в ИВС — торс и вид с левого бока. Синяков на теле нет.



Эти фотографии предоставили в ГУВД Мингорисполкома, их сделали при направлении врача в ИВС сотрудники милиции

— Информация, предоставленная гражданином, необъективная. К задержанному гражданину сотрудниками милиции действительно применялась физическая сила в связи с оказанием им активного сопротивления законным требованиям. При доставлении в ИВС мужчина был осмотрен штатным медицинским работником ИВС, от медицинской помощи отказался. В последующем на судебном заседании он публично попросил помощи медиков у судьи. При направлении в ИВС сотрудники милиции сделали фотографии, подтверждающие, что травмы мужчине нанесены не были, — прокомментировали в ГУВД.

Также в ГУВД сообщили, что врач «ранее неоднократно участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях».

Сам Алексей также прислал в редакцию фото: на руке отчетливо виден сходящий синяк, синяк также есть на левом боку (фото в начале статьи), на голеностопе — рана.



Ушибленная рана левого голеностопного сустава. Фото: личный архив врача



Сходящий синяк на руке. Фото: личный архив врача

В медицинских документах пациента зафиксирован ушиб почки, перелом отростков двух позвонков и закрытая черепно-мозговая травма.



Фото: личный архив врача

4 сентября КТ показало, что у врача еще и переломы отростков двух позвонков слева.



Фото: личный архив врача