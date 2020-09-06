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«Cила применялась, но фото подтверждают, что травм не было». В ГУВД прокомментировали задержание врача
06.09.2020 21:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали историю уролога 4-й городской клинической больницы Минска Алексея Белостоцкого, который попал в больницу скорой помощи из ИВС на Окрестина. По его словам, он был избит при задержании и в РУВД. В ГУВД Мингорисполкома не отрицают, что «к задержанному гражданину сотрудниками милиции действительно применялась физическая сила в связи с оказанием им активного сопротивления законным требованиям». Однако говорят, что «при направлении в ИВС сотрудники милиции сделали фотографии, подтверждающие, что травмы мужчине нанесены не были».
Напомним, по словам медика, 2 сентября
— Медицинская помощь там никому не была нужна, но люди там пытались очистить от соли мемориал, я присоединился, — рассказывал медик.
В итоге Алексея задержали, затем, по его словам, избили в бусе и во Фрунзенском РУВД. На него составили два протокола: один по поводу участия в несанкционированном массовом мероприятии, второй — за неповиновение сотрудникам милиции. После этого его отвезли в ИВС на Окрестина. По словам Алексея, у него болела спина, было больно двигаться, и он сообщил об этом. Ему ответили, что вызовут скорую, затем сказали, что, может быть, сами отвезут в больницу. Ночь он провел в камере, но скорая так и не приехала. На следующий день во время суда врач ходатайствовал о переносе рассмотрения дела в связи с плохим самочувствием. Судья попросил вызвать скорую, и она забрала задержанного в больницу.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич прокомментировала TUT.BY, что «сотрудниками милиции действительно применялась физическая сила в связи с оказанием активного сопротивления законным требованиям», но, по ее данным, в ИВС на Окрестина на состояние здоровья медик не жаловался.
Также в ГУВД Мингорисполкома предоставили две фотографии медика, которые сделали до отправки в ИВС — торс и вид с левого бока. Синяков на теле нет.
— Информация, предоставленная гражданином, необъективная. К задержанному гражданину сотрудниками милиции действительно применялась физическая сила в связи с оказанием им активного сопротивления законным требованиям. При доставлении в ИВС мужчина был осмотрен штатным медицинским работником ИВС, от медицинской помощи отказался. В последующем на судебном заседании он публично попросил помощи медиков у судьи. При направлении в ИВС сотрудники милиции сделали фотографии, подтверждающие, что травмы мужчине нанесены не были, — прокомментировали в ГУВД.
Также в ГУВД сообщили, что врач «ранее неоднократно участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях».
Сам Алексей также прислал в редакцию фото: на руке отчетливо виден сходящий синяк, синяк также есть на левом боку (фото в начале статьи), на голеностопе — рана.
В медицинских документах пациента зафиксирован ушиб почки, перелом отростков двух позвонков и закрытая черепно-мозговая травма.
4 сентября КТ показало, что у врача еще и переломы отростков двух позвонков слева.
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«Cила применялась, но фото подтверждают, что травм не было». В ГУВД прокомментировали задержание врача
В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали историю уролога 4-й городской клинической больницы Минска Алексея Белостоцкого, который попал в больницу скорой помощи...
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