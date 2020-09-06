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Задержания, шествие и флаги. Как несколько тысяч брестчан вышли на марш сторонников перемен

07.09.2020 06:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 сентября сторонники перемен вновь гуляли по центральным улицам города. На этот раз демонстранты прошли 15 километров. В марше приняло участие около 4 тысяч человек, сообщает информагентство БелаПАН.

Демонстранты собрались около 14.00 возле памятника 1000-летию города. Люди стояли с флагами и плакатами, из переносной колонки играл Ляпис Трубецкой и TOR Band.


В 14.30 протестующие пошли по улице Советской в направлении проспекта Машерова. В голове колонны несли растяжку «Самозванец, уходи».


Плакат в поддержку экс-тренера вратарей брестского «Динамо» Василия Хомутовского, который на днях ушел из команды. Ранее он призвал силовиков остановить насилие

Когда демонстранты подошли к проспекту, подъехали несколько автозаков. Милиция со щитами оттеснила основную часть протестующих от тех, кто шел впереди. Начались задержания. Около 30 человек схватили и проводили в спецтранспорт, сообщает информационное агентство БелаПАН со ссылкой на правозащитника Романа Кисляка.


После задержаний колонна развернулась и пошла в обратном направлении. Когда милиция ушла с улицы Советской демонстранты вновь развернулись и все-таки вышли на проспект Машерова.


Люди заняли одну полосу движения и пошли на Кобринский мост. Вдоль колонны ездил автомобиль ГАИ с включенными проблесковыми маячками. По громкоговорителю инспекторы просили людей уйти с проезжей части.

Колонна перешла Кобринский мост и направилась в сторону микрорайона «Восток». Демонстранты дошли по улице Московской до перекрестка с Партизанским проспектом.



Возле дома № 334 люди остановились на минуту молчания. Здесь во время протестов 11 августа силовики ранили в голову Геннадия Шутова. Восемь дней спустя он умер в минском военном госпитале.

Далее колонна прошла по маршруту: Партизанский проспект — улица Янки Купалы — Московская — Ленина. Около 19.30 люди подошли к оцеплению со стороны улицы Ленина.

Демонстранты остановились примерно в 30 метрах от турникетов, за которыми стояла милиция и водомет. Собравшиеся спели «Купалинку» и разошлись.





 
 
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