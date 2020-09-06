«Вы пустили газ на нас, мирных людей!» Милиция в Витебске вступила в жесткие стычки с протестующими

Источник материала: Tut.by

В Витебске четвертое воскресенье подряд проходят общегородские марши протеста против итогов президентских выборов. Раньше милиция просто наблюдала за демонстрантами и снимала их на видео. А 6 сентября в Витебске впервые произошли жесткие стычки силовиков с протестующими. За четыре часа марша TUT.BY насчитал четыре столкновения между ними. Милиция применяла дубинки, газ из баллончиков. Несмотря на это, горожане отбивали тех, кого хотели задержать — и в некоторых случаях им удавалось. В итоге задержаны более 10 человек. Возбуждено уголовное дело: по сведениям УВД, «мужчина нанес удар в область головы сотруднику милиции». Среди задержанных — журналист Белсата Дмитрий Казакевич.



Милиция применяет газовый баллончик во время столкновения с протестующими на улице «Правды»

Марш солидарности начался в 14 часов от городского загса на улице Ленина. Колонна пошла вниз, к ТРЦ «Марко-сити».

Еще до начала акции задержали мужчину. Он стоял на остановке с бело-красно-белым флагом. Его пробовали отбить женщины, но безуспешно.

Задержание мужчины перед началом марша. Видео: Белсат

Возле «Марко-сити» к маршу присоединились медики и студенты ветакадемии. Они шли в белых халатах.

С улицы Ленина колонна повернула на проспект Фрунзе. К этому моменту в ней шло, по разным оценкам, от 300 до 500 человек.

Медики участвуют в мирных протестах уже по традиции, начиная с 13 августа. А будущие ветеринары вышли на марш впервые. Напомним, 2 и 3 сентября студенты ВГАВМ становились в цепь солидарности возле своего вуза, а 4 сентября возле лабораторного корпуса начался «плановый ремонт».

Одна девушка-медик несла плакат с фотографиями омоновцев и словами «Вас будут лечить эти специалисты». У студентов-ветеринаров был плакат «Айболиты победят Бармалея».









Протестующие также держали плакаты «Тадэвуша Кандрусевіча на радзіму!», «Саша, уходи и ОМОН свой забери», «Не чапай!», «Правда победит силу и ложь» и другие.

Одна демонстрантка, с бутафорскими усами, несла плакат «Я не понял: я уволен? #ябатька».

Люди скандировали: «Лукашенко в автозак», «Пошел вон!», «Верым, можам, пераможам!» и другие лозунги.









Колонна демонстрантов дошла до медуниверситета на проспекте Фрунзе. Дальше их не пустила милиция. Силовики выстроились по обе стороны проспекта. Протестующие развернулись и пошли обратно — к площади Свободы.

Улицу Ленина также перегородили милиционеры. Здесь, возле кафе «Бульбяная», произошла первая стычка силовиков и демонстрантов. Люди хотели пройти вперед, но силовики не дали им такой возможности.













Одного мужчину милиционеры повалили на асфальт, били, в том числе дубинками. Его в итоге задержали.

Столкновение милиции и протестующих возле «Бульбянай». Видео: TUT.BY

Затем горожане перешли на противоположную сторону улицы Ленина. Там их ожидал ряд «космонавтов».

Протестующие с криками «Это наш город!» прорвали этот кордон и пошли дальше. Через парк на Богдана Хмельницкого они попали на улицу «Правды».

Демонстранты прорывают кордон милиции напротив амфитеатра. Видео: TUT.BY

На улице «Правды», чуть дальше облисполкома, протестующих снова встретила милиция. Демонстранты, несмотря на движущийся транспорт, перебежали дорогу и продолжили путь.

В начале пятого произошла вторая стычка с милицией. На этот раз — на пустыре в районе магазина «Пинскдрев» на улице «Правды». Милиция там задерживала и избивала дубинками мужчину. Митингующие это увидели, многие перепрыгнули через парапет и бросились ему на помощь.

Во время этого столкновения милиция применила против людей газ из баллончиков.

Через некоторое время горожане оттеснили милиционеров с пустыря к тротуару.



Протестующие спорят с милицией на улице «Правды»

— Домой, — велел протестующим один из милиционеров.

— Мы гуляем, это наш город. А вы пустили газ на нас, мирных людей. За что вы продались? Позор вам! Трибунал! — возмущались горожане.

Милиционеры отступили и пошли к своему автобусу. Один из них ездил с красно-зеленым флагом.

— Сила — с народом! — кричала вслед милиции какая-то женщина.

Столкновение милиции с горожанами на улице «Правды». Видео: TUT.BY

С улицы «Правды» горожане свернули на Смоленскую, потом двинулись по Московскому проспекту.

Милиция перекрыла перекресток Московского и улицы Чкалова. Тогда демонстранты свернули во дворы и таким образом вышли на проспект Строителей, а потом — на улицу Чкалова.









В районе Южного рынка произошло новое противостояние с милицией. Силовики разбили протестующих на две части и стали в кордон между ними.

— Когда мы едины, мы непобедимы! — подбадривали друг друга демонстранты.

Горожане решили перебежать на противоположную сторону улицы. На этот раз милиция никого не догоняла и не била.





Затем протестующие пошли к костелу Иисуса Милосердного на улице Воинов-интернационалистов. Участников марша становилось меньше, люди расходились.

Демонстрантам преградила путь милиция, они перебегают улицу Чкалова. Видео: «Типичный Витебск»

Около шести часов вечера марш завершился.

По данным УВД, в Витебске 6 сентября задержано более 10 человек. По факту «насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел возбуждено уголовное дело». По сведениям УВД, «неизвестный нанес удар в область головы сотруднику милиции».

«Один из участников протестной акции оказал активное сопротивление и распылил слезоточивый газ в сторону сотрудников, после чего попытался скрыться. При задержании в отношении его применялись физическая сила и спецсредства», — сообщает милиция региона.





В УВД считают, что действиями протестующих «активно руководили модераторы регионального телеграмм-чата, призывая становиться в „сцепку“ и провоцируя тем, что „мирными протестами ничего не решить“».

Среди задержанных — корреспондент Белсата Дмитрий Казакевич. Он находится в ИВС, сообщила TUT.BY его жена, Ирина Казакевич.



