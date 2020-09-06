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«Народ все больше объединяется и все меньше боится». Тысячи гомельчан снова вышли на мирный протест

07.09.2020 06:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня воскресенье. И уже по традиции белорусы вышли на улицы своих городов. И Гомель — не исключение. Здесь снова было много нарядных улыбающихся людей. И их снова никто не разгонял! Как прошел 29-й день митингующего Гомеля — в нашем репортаже.


Сегодня, заметили гомельчане, на улицах было даже больше людей, чем в прошлое воскресенье, а милиции — меньше. Но, возможно, силовики просто хорошо прятались. Но это не мешало им снимать на видеокамеры протестующих.

— Ну и пусть снимает, — улыбается милиционеру мужчина. — Народ все больше объединяется и все меньше боится. Посмотрите, суды, штрафы, сутки, а нас сегодня еще больше!



В два часа люди собрались у универмага «Гомель» и двинулись в путь. У многих в руках транспаранты с требованиями освободить самых известных гомельских политзаключенных — Сергея Тихановского и политолога Виталия Шклярова. Были плакаты и с новой повесткой — про Кремль.








Ведут себя люди активнее, чем в прошлые выходные — речевки и лозунги не смолкают ни на минуту.

Пройдя Советскую, протестующие свернули к облисполкому. Но подойти к нему нельзя — здание оцеплено военными в бронежилетах. Люди через дорогу кричат им «Позор», «Трибунал», «Сколько стоит совесть?!»






Далее люди прошли маршем по проспекту Ленина. На одном из перекрестков их ждали волонтеры с водой и печеньем.

— Останавливаемся и пьем! — призывают протестующих они.

Волонтеры говорят, что их никто не организовывал — каждый приходит и приносит то, считает нужным. Иван купил две бутылки воды, а маленькая София с мамой — пряники.


Подкрепившись, протестующие оказались на Привокзальной площади, после чего растянулись по всему проспекту Победы. Людей все больше.




Около пяти вечера протестующие подошли к стадиону. Сегодня здесь футбольный клуб «Крумкачы» играет с ФК «Гомель». Кстати, матч «по инициативе милиции» проходит без зрителей. Люди пришли поддержать команду и игроков за их гражданскую позицию, они скандируют «„Крумкачы“ — мы за вас!».


Затем горожане направились к зданию СИЗО, чтобы выразить солидарность с политзаключенными. Люди кричат «Выпускай». Во дворах можно заметить милицейские УАЗы, по данным телеграм-канала «Гомель перемен!», ссылающегося на очевидца, в один из них попросили пройти девушку в красном платье и с бело-красно-белым флагом.


Протестующие снова пришли к универмагу «Гомель». Здесь их уже ждали несколько милиционеров с видеокамерами и рупором. Но собравшихся они не предупреждали о том, что их действия незаконны. Зато у некоторых людей требовали, чтобы их не фотографировали и не снимали на видео.

— Но вы же нас снимаете! — недоумевали гомельчане.

— Это для служебного пользования.


Пенсионерки, которые продают напротив крыльца универмага кукурузу и помидоры, не одобряют действия протестующих. «Я бы их расстреляла», — говорит одна из продавцов.

А вот другая пенсионерка — Наталья Александровна другого мнения.

— Устала спорить со своими сверстниками и поражаюсь, как они не видят и не понимают того, что происходит. Они мне в ответ говорят, что я разрушаю страну. Я выхожу выразить свою позицию — я против пыток и фальсификаций, и это нормальные законные требования. Но они зациклились на этом майдане и ничего не хотят больше слышать, — пожимает плечами женщина.


А протестующие тем временем водят хоровод и поют «Тры чарапахi». Милиция не препятствует людям и даже отходит немного в сторону. Бабушки с кукурузой продолжают ворчать. Впрочем вскоре протестующие оставляют площадку у универмага и снова отправляются в путь. К восьми вечера колонна заметно поредела. О задержаниях мы узнаем завтра.


 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня воскресенье. И уже по традиции белорусы вышли на улицы своих городов. И Гомель - не исключение. Здесь снова было много нарядных улыбающихся людей. И их снова...
 
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