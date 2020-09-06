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Юрий Караев: Более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире

07.09.2020 06:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Это неприкрытый терроризм, это подлые и грязные методы, это бандитское давление на наших представителей средств массовой информации, депутатов и представителей власти». Так Юрий Караев, министр внутренних дел, высказался об угрозах в адрес силовиков, депутатов и журналистов госСМИ. Об этом он заявил в эфире передачи «Неделя» на канале СТВ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Все заявления мы берем, по всем работает уголовный розыск, а если [угрожают] нашим сотрудникам — то управление собственной безопасности, — заявил Караев. — Что касается моих военнослужащих и сотрудников. Я хочу сказать, что 30 из них по-прежнему с тяжелыми увечьями находятся в госпитале и в больницах. Мы их не бросим, мы их будем лечить. И моральная, материальная и финансовая помощь будет максимально оказана.

Но я хочу снова вспомнить, что нас тут пытаются затроллить какими-то синяками. Я скажу так, что с девятого по десятое — восемь наездов [автомобилей], специально совершенных! У некоторых тройные переломы. Слава богу, что все живы. Это можно сравнить с синяками?

Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен.


Задержания в Минске 6 сентября. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Юрий Караев рассказал историю, как мужчина не смог дозвониться в милицию, пошел искать милиционеров, а после напал на них с ножами. «И жив! И здоров, и ничего с ним, просто задержан», — прокомментировал министр.

Еще одна история от главы МВД: в одном из районов Могилевской области пьяная компания облила автомобиль ГАИ бензином из канистры. По словам Караева, сотрудники ведомства палкой выбили зажигалку из рук мужчины.

— И только в момент, когда наших должны были сжечь — табельное оружие достает. Восемь предупредительных вверх и три на поражение. А как бы поступила полиция Запада? Уже, наверное, от этих не осталось бы мокрого места.

 
Теги: Минск
 
 
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