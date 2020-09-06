Рекордное погружение: экстремал из Австрии провел в кабине со льдом 2,5 часа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен - Sputnik. Австриец Йозеф Кеберл провел в стеклянной кабине, полной льда, ровно два с половиной часа ради мирового рекорда, передает австрийская телерадиокомпания ORF.

По информации СМИ, мужчина стал обладателем нового мирового рекорда по самому продолжительному контакту тела человека со льдом. Достижение официально зафиксировано в городе Мельк в Нижней Австрии.

Экстремал заявил, что таким образом решил привлечь внимание общественности к таянию ледников. Кроме того, он хотел продемонстрировать, что любой человек способен расширить границы возможного.

"Речь идет о том, чтобы отказаться от негативных убеждений, мотивировать себя и, в первую очередь, поверить в себя. Это то, что я хочу передать", - сказал австриец.

Кеберл побил собственное уникальное достижение: годом ранее он просидел во льду 2 часа 8 минут и 47 секунд, что стало мировым рекордом на тот момент. Интересно, что в этот раз, проведя во льду два часа 30 минут, Кеберл заявил, что хочет отведать мороженое.

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