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Метро Минска возобновило работу в обычном режиме

07.09.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Минское метро возобновило работу в штатном режиме после того, как днем несколько станций в центре города закрывались из-за несанкционированной акции оппозиции, сообщает Минский метрополитен.

© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста проходит в Минске

"В 19:15 открыты все станции. Метро работает в штатном режиме", - говорится в сообщении предприятия в Telegram.

Ранее Минский метрополитен принял решение временно закрыть шесть станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа".

В 12:47 на вход и выход оказалась закрыта и станция метро "Пушкинская".

Вечером - после того, как начали расходиться участники акции протеста - оказалась закрыта и станция "Немига".

Напомним, после 9 августа, когда в Беларуси прошли президентские выборы, в Минске и других городах страны проходят акции оппозиции и сторонников власти. Станции метро в районах проведения этих акций, как правило, временно закрывают.

 
Теги: Минск
 
 
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Все закрытые ранее в воскресенье станции Минского метрополитена вечером открылись для пассажиров.
 
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