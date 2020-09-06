Метро Минска возобновило работу в обычном режиме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Минское метро возобновило работу в штатном режиме после того, как днем несколько станций в центре города закрывались из-за несанкционированной акции оппозиции , сообщает Минский метрополитен.

"В 19:15 открыты все станции. Метро работает в штатном режиме", - говорится в сообщении предприятия в Telegram.

Ранее Минский метрополитен принял решение временно закрыть шесть станций метро : "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа".

В 12:47 на вход и выход оказалась закрыта и станция метро "Пушкинская".

Вечером - после того, как начали расходиться участники акции протеста - оказалась закрыта и станция "Немига".

Напомним, после 9 августа, когда в Беларуси прошли президентские выборы, в Минске и других городах страны проходят акции оппозиции и сторонников власти. Станции метро в районах проведения этих акций, как правило, временно закрывают.