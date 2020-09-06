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Метро Минска возобновило работу в обычном режиме
07.09.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 сен – Sputnik. Минское метро возобновило работу в штатном режиме после того, как днем несколько станций в центре города закрывались из-за несанкционированной
© Sputnik / Виктор Толочко
"В 19:15 открыты все станции. Метро работает в штатном режиме", - говорится в сообщении предприятия в Telegram.
Ранее Минский метрополитен принял решение временно
В 12:47 на вход и выход оказалась закрыта и станция метро "Пушкинская".
Вечером - после того, как начали расходиться участники акции протеста - оказалась закрыта и станция "Немига".
Напомним, после 9 августа, когда в Беларуси прошли президентские выборы, в Минске и других городах страны проходят
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Все закрытые ранее в воскресенье станции Минского метрополитена вечером открылись для пассажиров.
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