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Задержанный журналист "Радыё Рацыя" Артем Сизинцев находится в УВД Заводского района Минска

07.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. Задержанный сегодня днем во время разгона колонны демонстрантов на улице Чеботарева в Минске журналист "Радыё Рацыя" Артем Сизинцев находится в УВД Заводского района, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Скорее всего, 7 сентября его будут судить за участие в несанкционированной акции.

Как сообщалось, сегодня на улице Чеботарева в районе тракторного завода прошли массовые задержания сторонников перемен, шедших в центр города на Марш единства. Силовики загрузили протестующих в четыре автозака и автобус, после чего покинули место разгона демонстрантов.

Протестующие кричали им "Фашисты!", "Позор!", "Уходи!".

На место разгона были вызваны медики, которые оказали помощь минимум четырем участницам акции протеста. Одну из пострадавших медикам передали сотрудники ОМОН. На "скорой" с мигалками одну из девушек увезли в больницу.

В поддержку протестующих вышли жители близлежащих домов.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 сентября. Задержанный сегодня днем во время разгона колонны демонстрантов на улице Чеботарева в Минске журналист "Радыё Рацыя" Артем Сизинцев находится в...
 
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