Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. В квартире задержанной 6 сентября экоактивистки Ирины Сухий идет обыск, сообщают ее друзья.



Сухий была задержана в 13.00. Трое неизвестных проникли в ее минскую квартиру, где она была вместе с дочерью и матерью. Они заявили, что увозят Ирину в Советское РУВД.



По словам дочери Сухий, трое мужчин, двое из которых были в балаклавах, попытались взломать дверь квартиры. Когда им открыли, они не представились, а потребовали от Сухий отправиться с ними. Паспорт Ирины они не взяли, сообщив, что в этом нет необходимости, поскольку "это не задержание".



На протяжении более трех часов точное местонахождение Сухий было неизвестно. Затем родным сообщили, что она находится в Советском РУВД, ее, предположительно, отвезут в центр изоляции правонарушителей на Окрестина, а завтра будут судить за участие в несанкционированном мероприятии 3 сентября.



Сейчас в квартире Сухий проходит обыск, подтвердила ее мать.



Ирина Сухий — член совета ОО "Экодом", Белорусской партии "Зеленые", экологического товарищества "Зеленая сеть". Известна своей позицией по отношению к БелАЭС — она критикует нарушения при сооружении и пуске станции, а также выступает за безъядерное развитие Беларуси.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В квартире задержанной экоактивистки Ирины Сухий идет обыск Минск, 6 сентября. В квартире задержанной 6 сентября экоактивистки Ирины Сухий идет обыск, сообщают ее друзья. Сухий была задержана в 13.00. Трое неизвестных проникли...

Татьяна Иванова, БелаПАН.