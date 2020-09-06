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В квартире задержанной экоактивистки Ирины Сухий идет обыск

07.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. В квартире задержанной 6 сентября экоактивистки Ирины Сухий идет обыск, сообщают ее друзья.

Сухий была задержана в 13.00. Трое неизвестных проникли в ее минскую квартиру, где она была вместе с дочерью и матерью. Они заявили, что увозят Ирину в Советское РУВД.

По словам дочери Сухий, трое мужчин, двое из которых были в балаклавах, попытались взломать дверь квартиры. Когда им открыли, они не представились, а потребовали от Сухий отправиться с ними. Паспорт Ирины они не взяли, сообщив, что в этом нет необходимости, поскольку "это не задержание".

На протяжении более трех часов точное местонахождение Сухий было неизвестно. Затем родным сообщили, что она находится в Советском РУВД, ее, предположительно, отвезут в центр изоляции правонарушителей на Окрестина, а завтра будут судить за участие в несанкционированном мероприятии 3 сентября.

Сейчас в квартире Сухий проходит обыск, подтвердила ее мать.

Ирина Сухий — член совета ОО "Экодом", Белорусской партии "Зеленые", экологического товарищества "Зеленая сеть". Известна своей позицией по отношению к БелАЭС — она критикует нарушения при сооружении и пуске станции, а также выступает за безъядерное развитие Беларуси.


Татьяна Иванова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 сентября. В квартире задержанной 6 сентября экоактивистки Ирины Сухий идет обыск, сообщают ее друзья. Сухий была задержана в 13.00. Трое неизвестных проникли...
 
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