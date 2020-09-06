Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 сентября. Пресс-служба МВД сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении участника сегодняшней акции протеста в Витебске.

"В Витебске 6 сентября при пресечении противоправных действий со стороны участников несанкционированного массового мероприятия неизвестный нанес удар в область головы сотруднику милиции. Один из участников протестной акции оказал активное сопротивление и распылил слезоточивый газ в сторону сотрудников, после чего попытался скрыться. При задержании в отношении его применялись физическая сила и спецсредства", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Витебске задержано более 10 человек.

"Проводится разбирательство. Действиям задержанных будет дана правовая оценка. По факту насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел возбуждено уголовное дело", — отмечается в релизе.

Сегодня в столице и областных центрах прошел массовый Марш единства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении участника сегодняшней акции протеста в Витебске Минск, 6 сентября. Пресс-служба МВД сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении участника сегодняшней акции протеста в Витебске. "В Витебске 6 сентября при...

БелаПАН.