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МВД сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении участника сегодняшней акции протеста в Витебске
07.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 6 сентября. Пресс-служба МВД сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении участника сегодняшней акции протеста в Витебске.
"В Витебске 6 сентября при пресечении противоправных действий со стороны участников несанкционированного массового мероприятия неизвестный нанес удар в область головы сотруднику милиции. Один из участников протестной акции оказал активное сопротивление и распылил слезоточивый газ в сторону сотрудников, после чего попытался скрыться. При задержании в отношении его применялись физическая сила и спецсредства", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Витебске задержано более 10 человек.
"Проводится разбирательство. Действиям задержанных будет дана правовая оценка. По факту насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел возбуждено уголовное дело", — отмечается в релизе.
Сегодня в столице и областных центрах прошел массовый Марш единства.
БелаПАН.
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МВД сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении участника сегодняшней акции протеста в Витебске
Минск, 6 сентября. Пресс-служба МВД сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении участника сегодняшней акции протеста в Витебске. "В Витебске 6 сентября при...
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