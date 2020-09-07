Столкновение с «тихарем» и задержания. Как Могилев 29-й день подряд протестовал после выборов

Источник материала: Tut.by

Уже почти месяц белорусы выходят на улицы своих городов, поселков, деревень, чтобы выразить протест против результатов выборов и действующей власти. 29-й день сегодня протестовал и Могилев, и в этот раз не обошлось без столкновений с милицией и задержаний.





На акцию протеста 6 сентября могилевчане начали собираться в 14.00 — на площади около торгового центра «Атриум». Именно тут 9 и 10 августа были самые массовые и жесткие задержания людей. А сейчас на площади которые выходные подряд чиновники организовывают так называемую сельскохозяйственную ярмарку, хотя на ней продается даже бижутерия.

В центре площади установили огромную надувную конструкцию для детского картинга, но могилевчане начали водить вокруг нее хоровод. Толпа людей быстро росла, и за полчаса на площади собралось около 300 человек с бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, плакатами.





















За порядком на площади следили четыре милиционера в форме и один сотрудник милиции в гражданском, который снимал людей на видеокамеру. Некоторые горожане подходили к милиционерам и что-то им объясняли, те никак не реагировали. В какой-то момент на человека с камерой толпа отреагировала очень остро. Скандируя «Позор тихарям!» и «Уходи!» люди окружили мужчину плотным кольцом, к тому едва пробились дежурившие милиционеры. Их вынудили отступить к проезжей части, с лица мужчины с камерой даже на какое-то время пропала защитная маска — то ли ее сорвали, то ли она слетела.

После этого могилевчане развернули большой флаг и пошли по городу. По предварительным подсчетам, в пиковое время в колонне шли более 2,5 тысяч человек. Колонна прошла по улице Первомайской, затем помахала рукой милицейскому оцеплению, которое перекрыло проход к площади Славы, свернула на улицу Лазаренко, сделала круг через улицу Космонавтов и проспект Мира, снова вышла в центр и двинулась к площади Славы.

Тут протестующие прошли буквально в метре от оцепления. Женщина с иконой перекрестила всех силовиков в оцеплении. Митингующие постояли напротив оцепления, затем заняли площадь перед областным драмтеатром. К площади Славы приехали два автозака, там уже стояли несколько автобусов милиции.





































Митингующие постояли еще немного и пошли по Первомайской, свернули к «Технопарку», прошли по улице Ленинской. В районе площади Звезд толпа окончательно рассеялась.





























Известно как минимум о пяти задержанных во время акции протеста. Первым около филиалы «Белпочты» недалеко от горисполкома задержали журналиста БелаПАН Алеся Осипцова. Как позже рассказал Алесь, его просто закинули в микроавтобус и отвезли в Ленинский РОВД. Там провели опись всех вещей, сделали копию документов, в том числе и журналистского удостоверения — а потом внезапно выпустили.





















Позже задержали еще четверых могилевчан: двух мужчин и двух женщин. По последним данным правозащитников, в РОВД оставалась одна задержанная, остальных выпустили.