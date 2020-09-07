Тысячи людей, жесткие задержания, газ и дубинки. Как прошла мирная воскресная акция в Гродно

Источник материала: Tut.by

В Гродно 6 сентября прошла очередная мирная акция протеста, которая закончилась брутальным разгоном и задержанием участников шествия, в котором приняло несколько тысяч человек. За воскресенье в областном центре, по данным гродненских правозащитников, были задержаны несколько десятков человек (их количество уточняется). Некоторые из задержанных после составления протоколов были отпущены. По всей Беларуси же на протестах были задержаны более 160 человек.





В Гродно люди начали собираться в разных частях города после полудня. Одна колонна шла в сторону центра со стороны микрорайона Вишневец, вторая с улиц Островского и Дзержинского, третья — со стороны областной филармонии. Уже на подходах к центру города людей начали задерживать силовики.





Были жесткие задержания около детской больницы на улице Островского, а также на улице Горновых. Здесь данная колонна не дошла до Старого моста несколько десятков метров, когда путь им заблокировали силовики. Очевидцы говорят, что было задержано примерно 7 человек. В это время движение на Старом мосту было заблокировано сотрудниками ГАИ.





— Кто-то распылил газ. Задерживали жестко: тянули по земле, сопротивляющихся били. Колонна очень быстро распалась, милиционеры и ОМОН окружили нас. Нам как-то удалось убежать. При этом мы видели, что некоторых людей сначала задерживали, а потом, оттащив, просто отпускали. Часть людей ушло обратно к зданию областной филармонии, — рассказывает один из очевидцев.





После жесткого разгона люди отошли на площадку возле филармонии. Здесь собралось около 100 человек. К ним подошли сотрудники милиции, которые предупреждали собравшихся о несанкционированном мероприятии и административной ответственности за участие в нем, но люди в этот момент уже уходили в сторону проспекта Янки Купалы.

Милиционеры остались на площади одни. Мимо проезжающие машины сигналили.





Пока люди в этой колонне шли в сторону проспекта, параллельно около площади Советской также начали собираться гродненцы.

Напомним, последние две недели главные площади города — Советская и Ленина остаются огороженными. На первой организуют ярмарки и различные мероприятия, которые проходят под наблюдением правоохранительных органов: милиционеры часто дежурят по периметру, также по вечерам около площади стоит автобус силовиков. Что касается площади Ленина, то она также обнесена ограждением и вечером по ней пройти и вовсе нельзя. Здесь по периметру ходят милицейские наряды. Также в воскресенье на площади Тизенгауза военные организовали выставку техники.





Поэтому гродненцы 6 сентября собрались около книжного магазина «Раніца», а также около здания драмтеатра.

Когда здесь было еще немного людей — около сотни — силовики их окружили, однако задержаний не было, и люди в балаклавах ушли с площадки, где стояли участники митинга. Вскоре здесь собралось, по оценке журналиста TUT.BY, около двух тысяч человек.





Силовики время от времени возвращались. В итоге часть из них стала около проезжей части. В какой-то момент силовики пошли на людей, но те отгородились от них забором, которым ранее перекрывали площадь Советскую. Люди стали кричать: «Убийцы!», «Позор!», «Это наш город!». Силовики отошли. Над площадью кто-то запустил дрон с бело-красно-белым флагом. Люди начали аплодировать.





Простояв около часа, протестующие двинулись в сторону Старого моста, за которым находилась другая колонна, которая все это время не могла попасть в центр.

Очевидцы говорили, что на улице Горновых опять стояли силовики, которые блокировали тротуары и не давали пройти протестующим на другой берег Немана. В итоге люди из центра сами двинулись к ним. Они вышли на проезжую часть и пошли в сторону филармонии. В в марше принимали участие несколько тысяч человек, по пути к митингу присоединялись люди.





Протестующие заняли одну полосу проезжей части на улице Победы, а также по проспекту Янки Купалы. Люди дошли до магазина «Брест».

Здесь их уже ждала колонна силовиков, которые стали разгонять митингующих.

— Над нами распылили газ, все стали убегать. Ну как убегать — я «колдыбала» от них, как могла. Ноги болят. Они за нами. Меня не тронули. Может быть, посмотрели, что бабушка, но рядом со мной толкнули сильно женщину, она упала. Я не знаю, в порядке ли она. Потом стали выхватывать людей из толпы, бить, тащили по земле. Девушек, парней. У некоторых обувь слетела. Вон, смотрите, остались кроссовки и босоножки на земле. Я не понимаю, за что нас так, мы же просто шли. Вот так с мирной акцией поступать? — возмущается пенсионерка. Она рассказывает, что ходит на акции каждое воскресенье. Идти в колонне, признается женщина, ей тяжело из-за проблем со здоровьем, но она все равно приходит.





Людей силовики очень быстро оттеснили от дороги к тротуару. Они попытались встать в сцепку, но их разделили на две группы. Часть людей отошли на пешеходную зону, часть начала убегать в ближайшие дворы. Здесь также продолжались задержания.





В итоге на проспекте Янки Купалы осталось несколько десятков человек, которые продолжили стоят около проезжей части. Они скандировали «Трибунал!», «Жыве Беларусь!».

Около протестующих появилась пожилая женщина, которая стала цепляться к людям, что-то эмоционально кричать, люди с ней начали спорить. Происходящее представители милиции снимали на камеру телефона.





— Эта бабушка шла вместе с нами в колонне и постоянно к кому-то подходила и рассказывала, какая у нее пенсия, сколько получает сын и как ей хорошо живется. Делала она это громко и эмоционально. Прошла с нами от Советской до проспекта Янки Купалы, — рассказывают гродненцы.

Постояв еще немного, пожилая женщина ушла.





В это время около магазина «Брест» оставались автозак и два автобуса с силовиками. Из одного из них вышли сотрудники Следственного комитета, один из них сделал несколько фотографий окрестностей, и они ушли.

Какое-то время гродненцы еще постояли на проспекте и разошлись. Так прошло воскресенье, 6 сентября, в Гродно.



































































