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Дожди и похолодание. Все о погоде в Бресте на следующей неделе
07.09.2020 08:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Бресте будет прохладно и ненастно, предупреждает
В понедельник пасмурно. Возможен дождь. Днем — максимум +15°С.
Во вторник ожидается небольшая облачность, без осадков. Воздух прогреется до +20°С. Во второй половине дня усилится ветер. Порывы будут достигать 13 м/с, сообщает
В среду будет облачно с прояснениями. Днем будет до +23°С.
В четверг ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможны дожди с грозами. Воздух прогреется до +21°С.
Завершится неделя ясной и солнечной погодой. Правда, столбик термометра в пятницу поднимется только до +19°С.
Хорошей вам недели, друзья!
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