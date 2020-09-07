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Дожди и похолодание. Все о погоде в Бресте на следующей неделе

07.09.2020 08:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Бресте будет прохладно и ненастно, предупреждает AccuWeather.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В понедельник пасмурно. Возможен дождь. Днем — максимум +15°С.

Во вторник ожидается небольшая облачность, без осадков. Воздух прогреется до +20°С. Во второй половине дня усилится ветер. Порывы будут достигать 13 м/с, сообщает pogoda.by.

В среду будет облачно с прояснениями. Днем будет до +23°С.

В четверг ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможны дожди с грозами. Воздух прогреется до +21°С.

Завершится неделя ясной и солнечной погодой. Правда, столбик термометра в пятницу поднимется только до +19°С.

Хорошей вам недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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