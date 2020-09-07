Осень наступает. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

За окном — вторая неделя осени. По прогнозам pogoda.by, уже завтра жара в Гомеле спадет, а на небе появятся тучи.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник еще по-летнему тепло — +26 °C, — но возможны грозы.

Во вторник днем уже +19 °C.

В среду и четверг +21…23 °C, порывистый холодный ветер.

В пятницу +19°C, утром возможен дождь.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .