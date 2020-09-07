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Осень наступает. Погода в Гомеле на неделе
07.09.2020 08:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За окном — вторая неделя осени. По
В понедельник еще по-летнему тепло — +26 °C, — но возможны грозы.
Во вторник днем уже +19 °C.
В среду и четверг +21…23 °C, порывистый холодный ветер.
В пятницу +19°C, утром возможен дождь.
Хорошей недели, друзья!
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За окном - вторая неделя осени. И сентябрь уже ничего не может с этим поделать. В ближайшие дни мы станем тому свидетелями. По прогнозам pogoda.by, жара спадет, а на небе...
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