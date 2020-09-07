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Холодно, пасмурно, ветрено. Погода в Гродно на новой рабочей неделе

07.09.2020 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Гродно будет прохладно и ненастно, предупреждает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник пасмурно. Днем — максимум +16°С.

Во вторник облачно. Воздух прогреется до +18°С. Во второй половине дня усилится ветер, к вечеру пойдет дождь.

В среду будет облачно с прояснениями, ветрено. Днем будет до +20°С.

В четверг ожидается очень сильный ветер, весь день — дожди с грозами. Воздух прогреется до +17°С.

Завершится неделя ясной и солнечной погодой. Правда, теплее в пятницу в Гродно не станет — все те же +17°С.

Хорошей вам недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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