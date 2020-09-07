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Холодно, пасмурно, ветрено. Погода в Гродно на новой рабочей неделе
07.09.2020 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Гродно будет прохладно и ненастно, предупреждает
В понедельник пасмурно. Днем — максимум +16°С.
Во вторник облачно. Воздух прогреется до +18°С. Во второй половине дня усилится ветер, к вечеру пойдет дождь.
В среду будет облачно с прояснениями, ветрено. Днем будет до +20°С.
В четверг ожидается очень сильный ветер, весь день — дожди с грозами. Воздух прогреется до +17°С.
Завершится неделя ясной и солнечной погодой. Правда, теплее в пятницу в Гродно не станет — все те же +17°С.
Хорошей вам недели, друзья!
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Лето, похоже, и правда, всё.
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