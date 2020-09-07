Могилевчанку до ночи продержали в милиции - обвинили в неподчинении и участии в незаконной акции

Источник материала: Tut.by

В Могилеве задержанную вечером 6 сентября женщину выпустили из милиции в ночь на понедельник, 7 сентября. На нее составили два административных протокола — за участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинение требованиям сотрудников милиции, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна». Могилевчанка провела в РОВД 6 часов.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В Могилеве в воскресенье, 6 сентября, прошла очередная акция протеста , в которой приняли, по приблизительным оценкам, более 2,5 тысяч человек. Во время и после нее задержали как минимум 5 человек, в том числе журналиста БелаПАН Алеся Осипцова.

Всех задержанных, кроме одной могилевчанки, отпустили. Женщина, мать несовершеннолетних детей, провела в РОВД Ленинского района вечер и часть ночи — с семи вечера до часу ночи, сообщают правозащитники. В отношении нее составили сразу два административных протокола — за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП) и неподчинение требованиям сотрудников милиции (ст. 23.4 КоАП).

У второй задержанной женщины изъяли авто на проверку VIN-кода, сообщают правозащитники. В отношении журналиста БелаПАН Алеся Осипцова протоколы не составлялись — его отпустили через час после задержания. Перед этим в милиции сделали опись его вещей и копии всех документов.