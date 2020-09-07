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Могилевчанку до ночи продержали в милиции - обвинили в неподчинении и участии в незаконной акции
07.09.2020 10:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве задержанную вечером 6 сентября женщину выпустили из милиции в ночь на понедельник, 7 сентября. На нее составили два административных протокола — за участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинение требованиям сотрудников милиции,
В Могилеве в воскресенье, 6 сентября, прошла
Всех задержанных, кроме одной могилевчанки, отпустили. Женщина, мать несовершеннолетних детей, провела в РОВД Ленинского района вечер и часть ночи — с семи вечера до часу ночи, сообщают правозащитники. В отношении нее составили сразу два административных протокола — за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП) и неподчинение требованиям сотрудников милиции (ст. 23.4 КоАП).
У второй задержанной женщины изъяли авто на проверку VIN-кода, сообщают правозащитники. В отношении журналиста БелаПАН Алеся Осипцова протоколы не составлялись — его отпустили через час после задержания. Перед этим в милиции сделали опись его вещей и копии всех документов.
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Женщину задержали около семи вечера 6 сентября на площади Ленина.
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