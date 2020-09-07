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Похолодание и дожди. Погода в Могилеве на неделю
07.09.2020 10:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Достаем зонты: в Могилеве на неделе будет дождливо и прохладно. Но есть надежда, что к выходным небо прояснится: по
Сегодня, 7 сентября, весь день будет облачно, днем и вечером ожидаются дожди, возможна гроза. При этом будет достаточно тепло: до +20 °С.
Во вторник будет переменная облачность, местами пройдут дожди. Станет прохладнее: +10…+18 °С.
А вот в среду, 9 сентября, будет солнечно и достаточно тепло — до +20 °С. Но поднимется порывистый ветер.
В четверг вернутся дожди, будет +12…+19 °С. Во второй половине дня ожидается сильный порывистый ветер.
Утром в пятницу, 11 сентября, прогнозируют сильный дождь, затем выглянет солнце. Правда, будет прохладно — не выше +17 °С — и ветрено.
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Но есть надежда, что к выходным небо прояснится.
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