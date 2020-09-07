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Журналистку Анастасию Захаревич обвиняют в участии в несанкционированной акции
07.09.2020 10:59 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 7 сентября. Стало известно, что корреспондента "Зеленого портала" Анастасию Захаревич обвиняют в участии в несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП), сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). Скорее всего, 7 сентября ее будут судить в суде Центрального района Минска.
По информации БАЖ, до сих пор не освободили журналиста "Радыё Рацыя" Артема Сизинцева, задержанного во время разгона колонны демонстрантов на улице Чеботарева в Минске 6 сентября. Есть информация, что его перевезли в изолятор в Жодино и сегодня будут судить в суде Заводского района столицы.
БелаПАН.
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Минск, 7 сентября. Стало известно, что корреспондента "Зеленого портала" Анастасию Захаревич обвиняют в участии в несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП), сообщает...
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