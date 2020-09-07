Источник материала: БелаПАН

Минск, 7 сентября. Стало известно, что корреспондента "Зеленого портала" Анастасию Захаревич обвиняют в участии в несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП), сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). Скорее всего, 7 сентября ее будут судить в суде Центрального района Минска.



Захаревич была задержана в центре Минска 5 сентября, она освещала марш женщин. Долгое время ее родные и коллеги не знали, где она находится.

По информации БАЖ, до сих пор не освободили журналиста "Радыё Рацыя" Артема Сизинцева, задержанного во время разгона колонны демонстрантов на улице Чеботарева в Минске 6 сентября. Есть информация, что его перевезли в изолятор в Жодино и сегодня будут судить в суде Заводского района столицы.



Журналиста Дмитрия Казакевича, задержанного 6 сентября в Витебске, отпустили из милиции в 4 часа утра.



БАЖ требует освобождения всех журналистов, задержанных при исполнении профессиональных обязанностей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналистку Анастасию Захаревич обвиняют в участии в несанкционированной акции Минск, 7 сентября. Стало известно, что корреспондента "Зеленого портала" Анастасию Захаревич обвиняют в участии в несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП), сообщает...

БелаПАН.