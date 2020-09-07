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День города пройдет в Минске без массовых гуляний. Угадайте причину
07.09.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
День города на будущих выходных пройдет без традиционных массовых гуляний, сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».
Традиционно День города проходит в Минске во вторые выходные сентября. На этот раз он пройдет без массовых гуляний. Предпочтение отдано локальным акциям, выставкам, тематическим урокам.
— Такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией и обеспечением безопасности граждан в условиях распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, — сообщает телеграм-канал.
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Традиционно День города проходит в Минске во вторые выходные сентября.
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