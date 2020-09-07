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День города в Минске в этом году пройдет без массовых гуляний
07.09.2020 11:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. День города в Минске в этом году пройдет без традиционных массовых гуляний, об этом минчан и гостей столицы предупредили в пресс-службе Мингорисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
"День города пройдет без традиционных массовых гуляний. Предпочтение отдано локальным акциям, выставкам, тематическим урокам", - рассказали там.
Столичные власти приняли такое решение в связи с эпидемиологической ситуацией. По их мнению, нужно обеспечить безопасность граждан в условиях распространения ОРВИ и COVID-19.
День города в Минске отмечают во вторую субботу сентября, в этом году праздник выпал на 12 сентября. Обычно в этот день в белорусской столице проходят различные массовые мероприятия. Праздник завершается салютом в разных районах города. Стоит ли ждать салюта в этом году, пока не сообщается.
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Такое решение столичные власти приняли в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с ОРВИ и коронавирусом.
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