ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД сообщило, сколько было задержанных во время воскресных акций протеста

07.09.2020 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

По данным МВД, в воскресенье в стране зафиксированы 42 протестные акции, в которых приняли участие около 31 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В милиции сообщили, что 6 сентября было задержано 633 человека за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. 363 человека отправлены в места содержания до суда.

«Несмотря на разъяснительную работу со стороны сотрудников милиции, участники выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта. Возле Дворца независимости правоохранители остановили колонну, в результате часть людей направилась в сторону проспекта Независимости. Оставшаяся часть начала наносить различные надписи на спецтранспорт, провоцировать конфликты с милицией», — так описали в ведомстве события в столице.

В Гродно, по данным МВД, «радикально настроенные „активисты“, двигаясь с улицы Советской в сторону проспекта Янки Купалы, также выходили на проезжую часть и препятствовали движению автомашин».

«На неоднократные законные требования прекратить противоправные действия отдельные участники отвечали не только выкрикиванием лозунгов: в сторону сотрудников летели пластиковые бутылки, палки и камни», — сказано в сообщении.

6 сентября в Минске и других городах прошли акции протеста. В столице центр оказался перекрыт, протестующие отправились в направлении стелы и дошли до Дворца независимости. По оценкам TUT.BY, ко Дворцу независимости в Минске пришло более 100 тысяч человек. Акции сопровождались жесткими задержаниями и стычками с силовиками.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным МВД, в воскресенье в стране зафиксировано 42 протестные акции, в которых приняли участие около 31 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Журналистку Анастасию Захаревич обвиняют в участии в несанкционированной акции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика