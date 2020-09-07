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Дождливо и ветрено. Погода в Витебске на неделе
07.09.2020 11:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неделя погодой не порадует: будет прохладно, дождливо и ветрено — такой предварительный
В понедельник — до +19, днем без осадков, вечером дождь.
Во вторник — +15…17°С. Облачно.
В среду и четверг — до 17 градусов тепла, дождь и сильный ветер.
В пятницу днем +13…15°С. Без осадков, но ветрено.
Хорошей вам недели, друзья!
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Неделя погодой не порадует: будет прохладно, дождливо и ветрено.
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