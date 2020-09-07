Дождливо и ветрено. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

Неделя погодой не порадует: будет прохладно, дождливо и ветрено — такой предварительный прогноз у pogoda.by.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник — до +19, днем без осадков, вечером дождь.

Во вторник — +15…17°С. Облачно.

В среду и четверг — до 17 градусов тепла, дождь и сильный ветер.

В пятницу днем +13…15°С. Без осадков, но ветрено.

Хорошей вам недели, друзья!

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