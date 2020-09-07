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Дождливо и ветрено. Погода в Витебске на неделе

07.09.2020 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неделя погодой не порадует: будет прохладно, дождливо и ветрено — такой предварительный прогноз у pogoda.by.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник — до +19, днем без осадков, вечером дождь.

Во вторник — +15…17°С. Облачно.

В среду и четверг — до 17 градусов тепла, дождь и сильный ветер.

В пятницу днем +13…15°С. Без осадков, но ветрено.

Хорошей вам недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Неделя погодой не порадует: будет прохладно, дождливо и ветрено.
 
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