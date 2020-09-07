ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начало сентября выдалось теплым. Какая погода ждет белорусов на этой неделе

07.09.2020 12:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В первой декаде сентября среднесуточная температура воздуха на 2−5 градусов превышала климатическую норму. В начале второй декады температурный фон постепенно будет приближаться к обычным для этого времени года значениям. Ночью станет заметно прохладнее, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Во вторник, 8 сентября, ночью по восточной половине страны пройдут дожди, местами по Гомельской и Могилевской областям ожидаются сильные дожди. Днем кратковременные дожди пройдут преимущественно по северу республики. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью составит +7...12°С, местами при прояснениях воздух охладится до +4...6°С, а дневные максимумы окажутся в пределах +15...20°С.

В среду, 9 сентября, ночью и утром преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди, днем будет в основном без осадков. Температура воздуха ночью составит +9...14°С, а днем +16...23°С.

В четверг, 10 сентября, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Днем местами ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...16°С, а днем +15...22°С, по юго-востоку страны будет теплее, и здесь днем +23...26°С.

В пятницу, 11 сентября, преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +4...10°С, максимальная днем +13...20°С. К концу недели дожди прекратятся.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первой декаде сентября среднесуточная температура воздуха на 2−5 градусов превышала климатическую норму. В начале второй декады температурный фон постепенно...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко: выборы вскрыли ряд недостатков в органах власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика