Начало сентября выдалось теплым. Какая погода ждет белорусов на этой неделе

Источник материала: Tut.by

В первой декаде сентября среднесуточная температура воздуха на 2−5 градусов превышала климатическую норму. В начале второй декады температурный фон постепенно будет приближаться к обычным для этого времени года значениям. Ночью станет заметно прохладнее, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Во вторник, 8 сентября, ночью по восточной половине страны пройдут дожди, местами по Гомельской и Могилевской областям ожидаются сильные дожди. Днем кратковременные дожди пройдут преимущественно по северу республики. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью составит +7...12°С, местами при прояснениях воздух охладится до +4...6°С, а дневные максимумы окажутся в пределах +15...20°С.

В среду, 9 сентября, ночью и утром преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди, днем будет в основном без осадков. Температура воздуха ночью составит +9...14°С, а днем +16...23°С.

В четверг, 10 сентября, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Днем местами ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...16°С, а днем +15...22°С, по юго-востоку страны будет теплее, и здесь днем +23...26°С.

В пятницу, 11 сентября, преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +4...10°С, максимальная днем +13...20°С. К концу недели дожди прекратятся.