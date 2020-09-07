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В Минске во время акций протеста задержали более двух сотен человек

07.09.2020 12:13 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Как сообщают правозащитники, накануне в Минске было задержано не менее двухсот человек. Задержания проходили также в других городах Беларуси, кое-где  - вновь очень жестко.

Во время воскресных мирных акций протеста, которые уже стали традицией для всей страны, только в Минске было задержано порядка двухсот человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна». Правозащитники отмечают, что установлены имена 194 задержанных, однако не исключено, что их окажется больше.

Задержания прошли вчера не только в Минске, но и во всех областных центрах, а также в ряде районных городов. 

При этом, по данным МВД, вчера в стране прошло 42 протестные акции, общее число участников которых составило 31 тысячу человек. В ведомстве отмечают, что шестого числа по стране было задержано 633 человека, 363 из них остались за решеткой ожидать суда.

По разным оценкам СМИ, вчера в Минске на акции протеста собралось не менее ста тысяч человек. Многотысячные акции прошли также во всех областных центрах. Сотрудники правоохранительных оранов применяли против протестующих газ, проводили жесткие задержания, в Минске люди в масках с дубинками разбили витрину в кафе, а в Парке Победы люди, загнанные в тупик ОМОНом, прыгали в воду, чтобы спастись. Их из воды доставали спасатели ОСВОД, которых позже также задержали.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщают правозащитники, накануне в Минске было задержано не менее двухсот человек. Задержания проходили также в других городах Беларуси, кое-где  - вновь...
 
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