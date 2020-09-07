В Минске во время акций протеста задержали более двух сотен человек

Как сообщают правозащитники, накануне в Минске было задержано не менее двухсот человек. Задержания проходили также в других городах Беларуси, кое-где - вновь очень жестко.

Во время воскресных мирных акций протеста, которые уже стали традицией для всей страны, только в Минске было задержано порядка двухсот человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна». Правозащитники отмечают, что установлены имена 194 задержанных, однако не исключено, что их окажется больше.

Задержания прошли вчера не только в Минске, но и во всех областных центрах, а также в ряде районных городов.

При этом, по данным МВД, вчера в стране прошло 42 протестные акции, общее число участников которых составило 31 тысячу человек. В ведомстве отмечают, что шестого числа по стране было задержано 633 человека, 363 из них остались за решеткой ожидать суда.